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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Женская версия «Кремниевой долины» в работе у канала ABC

Телеканал ABC запустил в производство получасовую комедию «Девушки из Долины» (Valley Girls) о четырёх бесстрашных женщинах из Кремниевой долины, пытающихся преуспеть в преимущественно мужском бизнесе высоких технологий.

Сериал вдохновлён историями необычайно успешных представительниц прекрасного пола, изменивших IT-индустрию. О них рассказывает недавно опубликованная книга Хизер Кабот и Саманты Уолравенс Geek Girl Rising: Inside The Sisterhood Shaking Up Tech. Согласно приведённой авторами статистике, только 2,7% венчурных компаний имеют исполнительных директоров-женщин, 94% работников таких компаний — мужчины (в основном белые), а 56% женщин в этой сфере преждевременно оставляют карьеру.

Сценарий напишет Ари Берковитц («В Филадельфии всегда солнечно»). В исполнительных продюсерах проекта числятся Келли Рипа и Марк Консуэлос («Подача»), Берковитц, Кристин Ньюман («Галавант», «Чак»), Элберт Бианчини и Майкл Халперн. Производственный процесс на контроле у ABC Studios.

10 Обсудить
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Девушки из Долины
 
Жучка-Призрак
Лучший комментарий
+21

94% работников таких компаний — мужчины (в основном белые)

Какой ужас.
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