Дэн Хармон планирует расширенный четвёртый сезон «Рика и Морти»

Отличные новости из первых рук! Соавтор роскошнейшего анимационного сериала «Рик и Морти» Дэн Хармон в интервью изданию Entertainment Weekly сообщил, что количество эпизодов четвёртого сезона может вырасти до четырнадцати штук.

Подходящий к концу третий сезон не раз удивил и порадовал критиков и зрителей уникальным сочетанием глубоких мыслей и уморительного юмора, а эпизоды Pickle Rick и Tales From The Citadel быстро стали фаворитами как у профессиональных ценителей, так и у поклонников мультсериала. К слову, третий сезон тоже задумывался 14-серийным, но позже из-за трудностей, возникших в ходе производственного процесса, создатели ограничились десятью. Да и сам сезон вышел через полтора года после окончания второго, заставив зрителей изнемогать от ожидания.

Дэн Хармон надеется, что на этот раз дела пойдут веселее, поскольку намерен доказать себе, продюсерам и каналу, что творческая команда повзрослела и эволюционировала достаточно, чтобы справиться со всеми трудностями и подарить публике расширенный четвёртый сезон.

Десятый — финальный — эпизод мультсериала под названием The Rickchurian Mortydate выйдет в эфир Adult Swim 1 октября.