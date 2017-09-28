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Первоисточники: ew.comscreenrant.com Прямая ссылка на новость:

Дэн Хармон планирует расширенный четвёртый сезон «Рика и Морти»

Отличные новости из первых рук! Соавтор роскошнейшего анимационного сериала «Рик и Морти» Дэн Хармон в интервью изданию Entertainment Weekly сообщил, что количество эпизодов четвёртого сезона может вырасти до четырнадцати штук.

Подходящий к концу третий сезон не раз удивил и порадовал критиков и зрителей уникальным сочетанием глубоких мыслей и уморительного юмора, а эпизоды Pickle Rick и Tales From The Citadel быстро стали фаворитами как у профессиональных ценителей, так и у поклонников мультсериала. К слову, третий сезон тоже задумывался 14-серийным, но позже из-за трудностей, возникших в ходе производственного процесса, создатели ограничились десятью. Да и сам сезон вышел через полтора года после окончания второго, заставив зрителей изнемогать от ожидания.

Дэн Хармон надеется, что на этот раз дела пойдут веселее, поскольку намерен доказать себе, продюсерам и каналу, что творческая команда повзрослела и эволюционировала достаточно, чтобы справиться со всеми трудностями и подарить публике расширенный четвёртый сезон.

Десятый — финальный — эпизод мультсериала под названием The Rickchurian Mortydate выйдет в эфир Adult Swim 1 октября.

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Рик и Морти
 
Фуфлонаписатель
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+22

Нам обещали девять сезонов! Девять сезонов Рика и Морти! Девять сезонов приключения Рика и Морти. Приключения Рика и Морти!
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