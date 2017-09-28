Disney не позволил ABC закрыть «Агентов Щ.И.Т.»

В этом телесезоне стартует пятый сезон «Агентов Щ.И.Т.», которого могло и не быть, — оказывается, телеканал ABC планировал закрыть сериал после четвёртого сезона. Зарезать проект не позволила студия Disney, настояв на продлении супергеройского боевика по вселенной Marvel.

Об этом сообщает издание Variety, не вдаваясь, однако, в подробности и не раскрывая причин, по которым ABC пожелал закрыть сериал, а Disney — продлить его. Возможно, телевизионное руководство не устраивали рейтинги сериала, однако наличие преданной фанбазы, зрительского интереса и недюжинный творческий потенциал шоураннеров, по мнению Disney, полностью искупали этот недостаток. Обе стороны воздерживаются от официальных комментариев.

В супергеройском сериале, создателями которого числятся Джосс Уидон, Джед Уидон и Морисса Танчароэн, снимаются Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж и другие.

Пятый сезон «Агентов Щ.И.Т.» пока не обзавёлся точной датой премьеры, но известно, что стартует он не раньше окончания первого сезона «Сверхлюдей».