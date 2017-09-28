Экранизация комикса «Академия смерти» ушла на Syfy

В прошлом июле стало известно, что неутомимые братья Джо и Энтони Руссо («Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние») поработают над экранизацией комикса «Академия смерти» (Deadly Class) от Image Comics. А нынче подыскали и дом для потенциального сериала — кабельный канал Syfy охотно приютил проект у себя и заказал съёмки пилотного эпизода.

Сериал «Академия смерти» по графической новелле за авторством Рика Ремендера и Уэса Крэйга рассказывает о подростке из поздних 80-х. Парня зовут Маркус Лопес, и невзирая на юный возраст, он успел разочароваться в жизни. А ещё главный герой учится в школе для убийц с соответствующими учебными дисциплинами. Хранить верность собственным моральным принципам в окружении жестоких сверстников и типичных подростковых проблем в мире Маркуса Лопеса смертельно опасно.

Майлз Фелдсотт на пару с Ремендером написали сценарий пилота, который срежиссирует Ли Толанд Кригер («Ривердейл»). Шоураннером сериала значится Адам Таргум («Банши»). Авторы комикса и дуэт Руссо выступают исполнительными продюсерами проекта. Производственный процесс курируют Sony Pictures TV и Universal Cable Prods.