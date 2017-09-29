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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Создатель «Вице-президента» Армандо Ианнуччи отправит HBO в космос

Создатель политической комедии «Вице-президент» Армандо Ианнуччи возвращается к сотрудничеству с кабельным каналом HBO. На этот раз он решил отойти от прославившей его политической сатиры и обратиться к более высокому юмору.

Ианнуччи написал сценарий и выступит исполнительным продюсером научно-фантастической комедии под рабочим названием Avenue 5, события которой развернутся в космосе будущего, а местом действия, скорее всего, станет космический корабль. Подробности сюжета пока не раскрываются.

HBO уже заказал производство пилотного эпизода, съёмки которого пройдут в следующем году в Лондоне, а также несколько резервных сценариев, явно обозначив серьёзность намерений в отношении проекта одного из своих самых успешных авторов.

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