Создатель политической комедии «Вице-президент» Армандо Ианнуччи возвращается к сотрудничеству с кабельным каналом HBO. На этот раз он решил отойти от прославившей его политической сатиры и обратиться к более высокому юмору.

Ианнуччи написал сценарий и выступит исполнительным продюсером научно-фантастической комедии под рабочим названием Avenue 5, события которой развернутся в космосе будущего, а местом действия, скорее всего, станет космический корабль. Подробности сюжета пока не раскрываются.

HBO уже заказал производство пилотного эпизода, съёмки которого пройдут в следующем году в Лондоне, а также несколько резервных сценариев, явно обозначив серьёзность намерений в отношении проекта одного из своих самых успешных авторов.