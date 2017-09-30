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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Amazon экранизирует «Мир-Кольцо» Ларри Нивена

Потоковый сервис Amazon запустил в производство три многосерийные экранизации, на которые возлагает большие надежды. Поиск масштабных, резонансных проектов является основой новой программной политики стримингового гиганта, мечтающего найти собственную «Игру престолов».

Первый потенциальный сериал — экранизация научно-фантастической тетралогии Ларри Нивена «Мир-Кольцо», на которую канал Syfy заглядывался четыре года назад, но так и не дозрел до запуска проекта в производство. Это история о команде исследователей, отправившихся в космос, чтобы изучать инопланетный кольцеобразный мир, размеры которого в миллион раз превышают размеры Земли. Найденные в ходе путешествия по гиганту необыкновенные артефакты и технологии превосходят самые смелые ожидания землян. С помощью находок представители человечества надеются спасти обречённую на гибель Землю.

В производстве участвуют Amazon Studios и MGM Television.

Второй проект — экранизация комикса от Image Comics «Лазарус» Грега Руки и Майкла Ларка. Сюжет антиутопии повествует о мире будущего, во главе которого стоят 16 могущественных семей. У каждой есть по Лазарусу — генетически сконструированному неубиваемому существу, которое охраняет семью. Главная героиня Форевер Карлайл — одна из таких Лазарусов, которая использует все свои немалые силы и способности для того, чтобы защитить свою семью и её интересы.

Рука, Ларк («Первый мститель: Другая война») и Анджела Ченг Каплан выступают исполнительными продюсерами проекта.

Третий сериал, под названием «Лавина» — экранизация одноимённого культового романа Нила Стивенса. События научно-фантастической драмы развиваются в мире недалёкого будущего, где страны управляются корпорациями, а мир объединяет трёхмерная виртуальная реальность — Метавселенная. Хиро Протагонист в реальной жизни — обычный разносчик пиццы, но в Метавселенной он известный хакер и воин-самурай. Только ему под силу остановить распространение лавины — наркотика, опасного и в реальности, и в Метавселенной — и спасти мир от Инфокалипсиса.

Исполнительными продюсерами сериала числятся Джо Корниш («Человек-муравей») и Фрэнк Маршалл («Назад в будущее»). Производством займутся Amazon Studios и Paramount TV.

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Мир-Кольцо Лазарус Лавина
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