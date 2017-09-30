Четвёртый сезон сериала «Острые козырьки» обзавёлся трейлером, но пока не получил дату выхода. В прошлом мае канал BBC Two продлил криминальную драму на четвёртый и пятый шестисерийные сезоны.

События гангстерской семейной саги разворачиваются в период между двумя мировыми войнами. Это остросюжетная, насыщенная событиями история семейства Шелби из Бирмингема — гангстеров, решивших выбиться в люди, вывести бизнес из тени и добиться репутации добропорядочных граждан своей страны.

В четвёртом сезоне сериала «Острые козырьки» снимаются Киллиан Мёрфи, Том Харди, Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Финн Коул, Кейт Филлипс, Софи Рандл, Джо Коул, Эйдан Гиллен, Эдриан Броуди, Чарли Мёрфи, Шарлотта Райли и другие.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступает Стивен Найт («Порок на экспорт», «Табу»). Четвёртый сезон режиссирует Дэвид Кэффри («Счастливчик»), а продюсирует Джо Дональдсон. В производстве участвуют Caryn Mandabach Productions и Tiger Aspect Productions.