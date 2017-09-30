Телеовощи. Выпуск 192: Супергейская сила

-
- 3
- 4905
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $518 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:16 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:58 —
|Новости
|00:23:52 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:39:08 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 1x01–02 (премьера)
|00:47:35 —
|«Я, я и снова я» — 1x01 (премьера)
|00:51:36 —
|«Отважный» — 1x01 (премьера)
|00:57:36 —
|«Спецназ» — 1x01 (премьера)
|01:00:35 —
|«Хороший доктор» — 1x01 (премьера)
|01:06:47 —
|«Юный Шелдон» — 1x01 (премьера)
|01:09:43 —
|«Мик» — 2x01 (премьера сезона)
|01:12:19 —
|«Булл» — 2x01 (премьера сезона)
|01:16:23 —
|«Последний кандидат» — 2x01 (премьера сезона)
|01:22:08 —
|«Утиные истории» — 1x02–03
|01:30:10 —
|«Орвилл» — 1x03
|01:37:26 —
|«Остановись и гори» — 4x06
|01:43:09 —
|«Игроки» — 3x10 (финал сезона)
|01:45:56 —
|«Рик и Морти» — 3x09
|01:50:31 —
|«Достать коротышку» — 1x08
|02:02:17 —
|«Остров Харпера» — 1x05
|02:07:52 —
|«Ковбой Бибоп» — 1x18–19 (впечатления Ларисы)
|02:14:08 —
|«Рэй Донован» — 5x07 (впечатления Михаила)
|02:19:26 —
|«Волчонок» — 6x14 (впечатления Юры)
|02:22:08 —
|«Банши» — 3x03 (впечатления Михаила)
|02:28:42 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание