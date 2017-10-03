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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Дэнни Гловер и Джек Малхерн записались в пилот сериала «Локки и ключ»

Актёрский состав пилотного эпизода мистического триллера «Локки и ключ» от потокового сервиса Hulu пополнился двумя актёрами — в проект записались Джек Малхерн и Дэнни Гловер (фильмы франчайза «Смертельное оружие»).

Экранизация одноимённого графического романа Джо Хилла и Габриэля Родригеса от издательства IDW рассказывает, как овдовевшая Нина Локк с детьми переезжает в семейное поместье Дом Ключей в городке Лавкрафт. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом недавние трагические происшествия. Но старинный особняк скрывает в своих стенах магические ключи и чудовище, которое за ними охотится. В общем, не видать Локкам покоя в их новом доме.

Джек Малхерн сыграет Тайлера Локка — старшего сына Рэнделла и Нины, которому после смерти отца пришлось быстро повзрослеть, взвалив на свои плечи обязанности главы семьи. Дэнни Гловер перевоплотится в Джо Риджвэя — эксцентричного учителя английского, ставшего наставником младших Локков и другом Нины. При этом Риджвэй посвящён в некие трагические тайны, которые покойный Рэнделл скрывал от своей семьи.

Также в пилотном эпизоде снимаются Фрэнсис О’Коннор (Нина Локк), Меган Чарпентье (Кинси Локк), Джексон Роберт Скотт (Бад Локк) и Нэйт Кордри (Дункан Локк).

Хилл сам занимается адаптацией литературного первоисточника; он же выступает исполнительным продюсером наравне с режиссёром пилота Андресом Мускетти («Оно»), Барбарой Мускетти и шоураннером проекта Карлтоном Кьюзом («Штамм»). За производством присматривает студия IDW Entertainment.

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