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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Роман Джона Гришэма «Партнёр» отправляется на малые экраны

Множество романов американского писателя Джона Гришэма удостоилось кино- и телеэкранизаций, и юридический триллер 1997 года «Партнёр» не станет исключением. Марк Уолберг когда-то хотел превратить книгу в полнометражный фильм, но не срослось. Нынче телеканал FOX решил: нечего добру зря пропадать, и заказал разработку телеверсии бестселлера.

Молодой и талантливый партнёр юридической фирмы Патрик Лэниган, устав от стресса и повсеместной лжи, решается радикально изменить свою жизнь и совершить идеальное преступление. Он крадёт 90 млн долларов с незаконного счёта собственной фирмы и исчезает. Однако столь наглую кражу Лэнигану не спустят с рук — на него объявлена охота. Через четыре года адвокат вынужден вернуться на родину и предстать перед лицом закона, ведь только в суде он может сохранить себе жизнь.

Сценарист Джон Кауэн («Форс-мажоры», «Частная практика») занимается адаптацией литературного первоисточника и выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Джоном Дэвисом и Джоном Фоксом («Чёрный список»), а также постоянным представителем писателя Дэвидом Гернертом. Производственный процесс берёт на себя Sony Pictures TV.

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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