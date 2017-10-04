Множество романов американского писателя Джона Гришэма удостоилось кино- и телеэкранизаций, и юридический триллер 1997 года «Партнёр» не станет исключением. Марк Уолберг когда-то хотел превратить книгу в полнометражный фильм, но не срослось. Нынче телеканал FOX решил: нечего добру зря пропадать, и заказал разработку телеверсии бестселлера.

Молодой и талантливый партнёр юридической фирмы Патрик Лэниган, устав от стресса и повсеместной лжи, решается радикально изменить свою жизнь и совершить идеальное преступление. Он крадёт 90 млн долларов с незаконного счёта собственной фирмы и исчезает. Однако столь наглую кражу Лэнигану не спустят с рук — на него объявлена охота. Через четыре года адвокат вынужден вернуться на родину и предстать перед лицом закона, ведь только в суде он может сохранить себе жизнь.

Сценарист Джон Кауэн («Форс-мажоры», «Частная практика») занимается адаптацией литературного первоисточника и выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Джоном Дэвисом и Джоном Фоксом («Чёрный список»), а также постоянным представителем писателя Дэвидом Гернертом. Производственный процесс берёт на себя Sony Pictures TV.