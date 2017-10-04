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«Тьма» — тизер

Потоковый сервис Netflix опубликовал мрачный тизер своего первого оригинального сериала на немецком языке под названием «Тьма». Премьера намечена на 1 декабря.

Мистический триллер повествует о четырёх семьях, живущих в провинциальном немецком городке. Их размеренная, почти идиллическая жизнь переворачивается с ног на голову после таинственного исчезновения двух детей. Пропажа отпрысков провоцирует обнажение тщательно скрывавшихся до той поры тёмных семейных секретов.

Первый 10-серийный сезон срежиссировал Баран бо Одар по сценарию Янтйе Фризе; оба работали над немецким полнометражным триллером «Кто я».

 
 
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