«Тьма» — тизер

Потоковый сервис Netflix опубликовал мрачный тизер своего первого оригинального сериала на немецком языке под названием «Тьма». Премьера намечена на 1 декабря.

Мистический триллер повествует о четырёх семьях, живущих в провинциальном немецком городке. Их размеренная, почти идиллическая жизнь переворачивается с ног на голову после таинственного исчезновения двух детей. Пропажа отпрысков провоцирует обнажение тщательно скрывавшихся до той поры тёмных семейных секретов.

Первый 10-серийный сезон срежиссировал Баран бо Одар по сценарию Янтйе Фризе; оба работали над немецким полнометражным триллером «Кто я».