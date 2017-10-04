«Хороший доктор» получил полный первый сезон

Медицинская драма «Хороший доктор» получила от телеканала ABC добро на съёмки полного первого сезона, в который войдут 18 эпизодов.

В едва начавшемся телесезоне 2017–2018 сериал является покуда самой высокорейтинговой новой драмой. Вдобавок это второй проект-новичок, буквально с ходу получивший продление на полный сезон, — первым счастливчиком стала многосерийная комедия «Юный Шелдон» от CBS.

«Хороший доктор» стартовал с 11,2 млн зрителей, посмотревших пилотный эпизод в премьерный вечер. В ключевой демографической категории «от 18 до 49 лет» драма набрала 2,2. За три дня повторных показов общая аудитория доросла до 16,9 млн (+48%), а рейтинговая отметка в ключевом демо достигла 3,7 (+68%). Второй эпизод — большая редкость — сохранил результат пилота: 2,2 в демо «18–49 лет» в первый вечер показа. Общая аудитория снизилась всего на 3%, составив 10,9 зрителей у телеэкранов.

Сериал повествует о том, как молодой хирург-савант (Фредди Хаймор) получает работу в команде докторов крупного детского госпиталя. Вопрос в том, сможет ли парень-аутист работать сообща с коллегами и спасать человеческие жизни в команде так же виртуозно, как в одиночку.

Дэвид Шор («Доктор Хаус») и Дэниел Дэ Ким («Гавайи 5.0») выступают шоураннерами проекта, основанного на одноимённом южнокорейском сериале. Производство на контроле у Sony Pictures TV Studios и ABC Studios.