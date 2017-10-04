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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Идрис Эльба снимется в британском ситкоме

Не боевиками и детективами едиными. Идрис Эльба («Тёмная башня», «Лютер») надумал попробовать свои силы в комедийной роли, записавшись в ситком для канала Sky 1 и потокового сервиса NOW TV. Сериал называется «В конце концов», а в основу сюжета лягут кое-какие воспоминания из детства самого Эльбы.

События развернутся в Лондоне 80-х, где проживает семейство Исмонов. Выходцы из Сьерра-Леоне Уолтер (Идрис Эльба) и Эвелин прибыли в столицу 13 лет назад и неплохо справляются, зарабатывая достаточно, чтобы платить по счетам и помогать родне. Но семейной рутине приходит конец с появлением энергичного и безбашенного Валентайна — брата Уолтера, приехавшего в Великобританию погостить.

В сериале также задействован Билл Бэйли («Книжный магазин Блэка»), он сыграет Бэгпайпса — приятеля и соседа Уолтера, с которым они вкалывают на местной фабрике.

Сценарием займутся Клэр Даунс, Йен Джарвис, Стюарт Лэйн и Грэйс Офори-Атта. Исполнительными продюсерами числятся Идрис Эльба и Джина Картер («Малыш Мун»). Режиссирует Деклан Лауни («Галавант»). Производственный процесс курируют Green Door Эльбы и Sprout Pictures.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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