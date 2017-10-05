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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Каратель» не появится на Comic Con в Нью-Йорке

Всем, кто надеялся получить очередную дозу свежей информации о многосерийном «Карателе» с панели New York Comic Con, придётся дождаться более удобного случая — совместный проект Marvel и Netflix снят с участия в конвенте.

Встреча с поклонниками, запланированная на 7 октября в рамках ежегодного фестиваля, отменена из-за воскресных трагических событий в Лас-Вегасе. Создатели и продюсеры рассудили, что появление на мероприятии боевика, напичканного перестрелками и жестокостью, неприемлемо.

13-серийная криминальная драма Стива Лайтфута («Нарки») повествует о ветеране-морпехе Фрэнке Касле (Джон Бернтал), чья семья трагически погибла в бандитской перестрелке. Отомстив за смерть родных, Касл узнаёт о заговоре, чьи масштабы давно вышли за рамки нью-йоркского криминального мира. Каратель собирается докопаться до правды и пресечь творящееся беззаконие.

В сериале снимаются Дебора Энн Уолл, Бен Барнс, Джейсон Р. Мур, Майкл Натансон, Эбон Мосс-Бакрак, Эмбер Роуз Рева и другие. Производством заведуют ABC Studios и Netflix.

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Каратель
 29 сентября«Каратель» — моушн-постер 20 сентября«Каратель» — трейлер 16 сентября«Каратель» — промо-арт и комментарий Джона Бернтала
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