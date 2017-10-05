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«Человек из будущего» — трейлер

Многосерийная фантастическая комедия «Человек будущего» от Сета Рогена и Эвана Голдберга обзавелась трейлером. Первый 13-серийный сезон стартует на Hulu 14 ноября.

Джош Футтерман (Джош Хатчерсон) — обычный уборщик днём и всемирно известный геймер-виртуоз ночью. Однажды таинственные визитёры из будущего объявляют его избранным, которому суждено спасти человечество от гибели, но для этого придётся изрядно попотеть уже не в игре, а в реальности.

В сериале помимо Хатчерсона снялись Элиза Куп, Дерек Уилсон, Бритт Лоуэр, Эд Бегли-младший, Гленн Хедли, Хэйли Джоэл Осмент и Кит Дэвид.

Сценарий написали соавторы «Полного расколбаса» Кайл Хантер и Эриель Шаффир, которые вдобавок числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Рогеном, Голдбергом, Мэттью Толмаком («Человек-паук: Возвращение домой»), Джеймсом Уивером («Проповедник»), шоураннером Беном Карлином. Производство курирует Sony Pictures Television.

 
 
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Подкасты
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