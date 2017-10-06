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«Инуящики» — третий трейлер

Ичиро Инуящики — простой 58-летний японец. Он плохо выглядит для своих лет, у него есть жена и двое детей, которые ни в грош его не ставят, а ещё у него обнаруживают неизлечимый рак, и жить ему остаётся три месяца. Казалось бы, хуже некуда, но однажды в парке Ичиро становится жертвой загадочного взрыва, судя по всему, инопланетного происхождения. Когда он приходит в себя, то выясняет, что получил новое тело, которое внешне неотличимо от старого, но при этом значительно сильнее и полностью механическое. Осознав всё это, очень даже зрелый (и даже пожилой) дядька решает стать супергероем: сражаться с преступностью и помогать страждущим. И всё бы ничего, но вместе с добряком Инуящики аналогичное превращение претерпел и школьник Щищигами Хиро — социопат, убивающий невинных ради удовольствия.

 
 
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Видео Инуящики (Inuyashiki)
 29 сентября«Инуящики» — второй трейлер 27 августа«Инуящики» — сэйю и трейлер 19 мая«Инуящики» — авторы 16 декабря 2016 года«Инуящики» — анонс и тизер
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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