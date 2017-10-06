«Инуящики» — третий трейлер

Ичиро Инуящики — простой 58-летний японец. Он плохо выглядит для своих лет, у него есть жена и двое детей, которые ни в грош его не ставят, а ещё у него обнаруживают неизлечимый рак, и жить ему остаётся три месяца. Казалось бы, хуже некуда, но однажды в парке Ичиро становится жертвой загадочного взрыва, судя по всему, инопланетного происхождения. Когда он приходит в себя, то выясняет, что получил новое тело, которое внешне неотличимо от старого, но при этом значительно сильнее и полностью механическое. Осознав всё это, очень даже зрелый (и даже пожилой) дядька решает стать супергероем: сражаться с преступностью и помогать страждущим. И всё бы ничего, но вместе с добряком Инуящики аналогичное превращение претерпел и школьник Щищигами Хиро — социопат, убивающий невинных ради удовольствия.