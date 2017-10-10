В премьерах фильмов 12 октября 2017 года царит жанровое разнообразие. Не хватает, быть может, только очередного громкого блокбастера, зато всего остального хоть отбавляй. В широкий прокат выходят криминальная драма «Сделано в Америке» с Томом Крузом, анимационное приключение «My Little Pony в кино», отечественная космодрама «Салют-7», обязательный ужастик «Заклятье. Наши дни» и триллер «На глубине 6 футов». А среди малых премьер нынче драмы-мелодрамы «Аритмия» и «О теле и душе», криминальная драма «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» и документальная лента «Сила мечты».

Большие премьеры 12 октября 2017 года

My Little Pony в кино Режиссёр Джейсон Тиссен В ролях Эмили Блант, Зои Салдана, Майкл Пенья, Лив Шрайбер, Кристин Ченоуэт, Тара Стронг, Узо Адуба Томаты 50% Metacritic 41% IMDb 6,9

Одержимость понизмом — курьёзная хреновина, от которой хочется держаться подальше. Никто, разумеется, не запрещает взрослым смотреть детские мультфильмы — возможно, это даже полезно. Но есть в этом что-то неправильное, когда с понями. Должны быть границы и принципы. Стандарты какие-то.

Открывающий наш обзор премьер фильмов 12 октября 2017 года «My Little Pony в кино» несомненно охватит главную фанатскую базу — зрителей, для которых главное, чтобы на экране было максимально яркое сочетание всех цветов радуги. Фильм несёт заряд эмоций, описываемый американцами как «утренние субботние мультики». Не совсем ясно, зачем это ощущать в кинотеатрах, — но что мы знаем о тонкой организации чужих душ?

Самое смешное, поническая магия категорически не хочет работать на посторонних людях. Некоторые, кто не в теме, уверяют, что по глупости «My Little Pony в кино» не уступает «Эмоджи фильму». Вдобавок там плохие песни (а откуда взяться хорошим?) и хронометраж слишком велик для сюжета. А понилюбам нравится!

Салют-7 Режиссёр Клим Шипенко В ролях Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Виталий Хаев, Оксана Фандера, Любовь Аксёнова, Мария Миронова Критиканство 68%

Получите, распишитесь — второй отечественный фильм, вдохновлённый «Гравитацией». Первым, как несложно догадаться, был «Время первых». К слову, «Салют-7» выглядит пободрее, чем предшественник по линии советской космонавтики, и даже пытается быть более молодёжноориентированным. Слышали в трейлере ремикс «Травы у дома»? Мы тоже. Результат не ахти, но они хотя бы попытались.

Поскольку Хабенского и Миронова в космос отправили другие, то создатели этого фильма нашли свой вариант идеального экранного дуэта — Вдовиченкова и Деревянко. Жалко, что с космическими картинами наши кинематографисты завязали, а то есть ещё одна хорошая комбинация — Безруков и Козлов.

Отечественный продукт даже поддержал иностранный концерн IMAX — может быть, постановка действительно не лишена зрелищности. Если уж «Салют-7» проходит по разряду фильмов-катастроф, то со зрелищностью лучше не подкачать, чтобы не превратиться уже в настоящую катастрофу.

Посмотревшие делятся своим наблюдениями в следующем ключе: сюжет сторонится всего, что связано с политикой или идеологией, и просто рассказывает героическую историю двух космонавтов. А что? Очень здравый подход.

Сделано в Америке Режиссёр Даг Лайман В ролях Том Круз, Калеб Лэндри Джонс, Донал Глисон, Джесси Племонс, Джейма Мэйс, Сара Райт, Лола Кёрк Критиканство 79% Томаты 87% Metacritic 65% IMDb 7,3

Голливуд продолжает выпуск фильмов по мотивам реальных событий про обаятельных засранцев. «Волк с Уолл-стрит», «Парни со стволами», а теперь — «Сделано в Америке». Масштаб личности главного героя, может быть, не слишком велик — он всего лишь пилот самолёта. Но список достижений неплох: протагонист помог зарождению Медельинского кокаинового картеля, а потом поучаствовал в скандале, который почти завалил президентство Рональда Рейгана. Да, заодно получите небольшой экскурс в историю.

Режиссёр Даг Лайман и актёр Том Круз повязаны лентой «Грань будущего», что, конечно, должно стать ещё одним стимулом к просмотру. Сиквела научно-фантастического фильма ждать ещё долго, а совместное кино этих двух можно оценить уже сейчас. Проверить на практике, а сохранилось ли волшебство в отношениях.

«Сделано в Америке» зрители и критики сертифицировали как качественное кино. Дескать, смотреть его легко, приятно и увлекательно, а Том Круз искрит своей фирменной (пусть и не совсем человеческой) энергетикой, полностью погружаясь в роль. Просить что-нибудь сверх этого — наглость высшей пробы.

На глубине 6 футов Режиссёр Скотт Во В ролях Джош Хартнетт, Мира Сорвино, Сара Дюмон, Натан Стивенс, Джейсон Коттл, Остин Р. Грант, Джо Букаро III Томаты 11%

Противостояние человека и природной стихии — одна из популярных тем, которая, однако, в последнее время получает не так много внимания в современном кинематографе. Положение попытается исправить триллер «На глубине 6 футов».

Это невыдуманная история бывшего хоккеиста-триумфатора Эрика Лемарка — адреналинового маньяка, который жить не может без риска. В поисках драйва главный герой пробует наркотики и приобщается к катанию на сноуборде. Опасный микс до добра, конечно, не доводит: однажды Лемарк попадает в смертельно опасную снежную бурю.

Остросюжетная драма Скотта Во («Need for Speed: Жажда скорости») по сценарию Мэдисона Тёрнера основана на книге Crystal Clear Лемарка, которого на экране воплотил Джош Хартнетт. Достучится ли фильм до сердец зрителей и критиков, пока неизвестно, зато совершенно ясно, что звёзд с неба он хватать не собирается: за рубежом картина выходит в ограниченный прокат и на дисках 13 октября.

Заклятье. Наши дни Режиссёр Ксавье Жанс В ролях Софи Куксон, Корнелиу Улич, Бриттани Эшворт, Мэттью Заяц, Диана Владу, Флориана Войку, Раду Банзару IMDb 5,2

Без хотя бы одного ужастика в обойме крупных кинопремьер — никуда. На этот раз свято место занял мистический хоррор «Заклятье. Наши дни». Правдивость перевода по обыкновению принесли в жертву узнаваемости: оригинальное название картины — «Распятие» (The Crucifixion).

События разворачиваются в наше время: проводившие в 2005 году обряд экзорцизма обвиняются в убийстве монахини, считавшейся одержимой. Громкое дело привлекает интерес СМИ, на место прибывает журналистка в исполнении Софи Куксон (Рокси из кинофранчайза «Kingsman»), которая быстро убеждается в том, что священников клянут зря — экзорцисты и впрямь столкнулись с демонической сущностью.

Снял фильм режиссёр «Хитмэна» и «Азбуки смерти» Ксавье Жанс. Сценарий написали авторы «Дома восковых фигур» и дилогии «Заклятие» Чед и Кэри Хэйесы, чьё участие в кинопроекте и позволило отечественным локализаторам с лёгким сердцем поспекулировать на названии. Зрители и критики пока хранят молчание, а трейлеры исправно нагнетают атмосферу ужаса сотню раз испробованными способами.

Малые премьеры 12 октября 2017 года

Аритмия Режиссёр Борис Хлебников В ролях Александр Яценко, Ирина Горбачёва, Николай Шрайбер, Сергей Наседкин, Максим Лагашкин, Альбина Тиханова, Александр Самойленко Критиканство 91%

Малые премьеры 12 сентября 2017 года нынче образовали мощную сборную: неординарные, высоко оценённые, с «оскаровскими» амбициями. А ещё так или иначе связанные с темой здоровья.

Сказочному Айболиту приходилось нелегко даже несмотря на то, что пациенты были милы и благодарны, лечение — быстро и эффективно, а капающее на мозги начальство отсутствовало как класс. У реальных врачей что ни день, то испытание на прочность. Авторы фильма поначалу хотели сделать комедийную мелодраму про молодых супругов, которые решают развестись, но вынуждены продолжать жить вместе из-за квартирного вопроса; потом режиссёр Борис Хлебников выбрал героям медицинскую профессию — и всё поменялось: увеличились драматичность и социальный контекст. Авторы, стремясь к реалистичности, подолгу общались со взаправдашними врачами скорой помощи, изучали документальные фильмы и сериалы на тему, пригласили специального консультанта, чтобы экранное лечение было похоже на настоящее. Результат налицо — «Аритмию» хвалят за чуткость, реалистичность, хорошую актёрскую игру.

Собственно, а что такое аритмия? Это нарушения ритма сердечных сокращений. Без нарушений ритма не обходится и жизнь главного героя, причём удары сыплются с трёх сторон: и от пациентов, и от начальства (эффективные менеджеры такие эффективные), и от жены, которая решает подать на развод. Да, можно быть сколько угодно талантливым и самоотверженным — и при этом несчастливым.

Однако «Аритмия» не чернушная — напротив, некоторые критики журят её за утопичность и прекраснодушие. И не удерживаются от сравнений Хлебникова с Андреем Звягинцевым, называя их антиподами. Собственно, «Аритмия» Хлебникова, как и «Нелюбовь» Звягинцева, претендовала на выдвижение на «Оскар» от России, поэтому на самом деле стартовала не сейчас, а ограниченным прокатом в конце прошлого месяца (согласно правилам «Оскара», выдвигаемая картина должна как минимум 7 дней прокатываться до 30 сентября). Но в итоге выдвинули всё же «Нелюбовь».

Утешиться «Аритмия» может двумя призами «Кинотавра» (гран-при и награда за лучшую мужскую роль), призом опять-таки за лучшую мужскую роль кинофестиваля в Карловых Варах и благосклонностью критиков: 91% на «Критиканстве» выставлены на основании аж 20 рецензий. Тех, кто хочет подробнее узнать критическое мнение, приглашаем прочесть рецензию.

Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов Режиссёр Александр Хант В ролях Евгений Ткачук, Алексей Серебряков, Андрей Смиронов, Наталия Вдовина, Ольга Лапшина, Ольга Обласова, Алина Насибуллина Критиканство 70%

Здешние герои куда менее симпатичны: выросший в детдоме гопник и его отец — на долгие годы запропастившийся куда-то угрюмый парализованный уголовник. Их мотивация тоже далека от благостности: сын везёт отца в дом инвалидов, дабы унаследовать его квартиру. Критики дружно отмечают, что героям не хочется переживать… и что фильм при этом неплох, а то и вовсе хорош.

Роад-муви без приключений — нонсенс. Вот и тут драма превращается в триллер, нагнетается саспенс, герои начинают раскрываться. Образцами для подражания они не становятся, но чем-то цепляют. Критики хвалят фильм за изображение российской провинции, отличный кастинг, фактуру, манеру съёмки; последнее неудивительно — режиссёр Александр Хант по первому образованию оператор и знает, как интересно выстроить кадр. Кстати, для Ханта это режиссёрский дебют. И вполне успешный: успел покататься по фестивалям, попретендовать на выдвижение на «Оскар» от России и собрать благожелательные отзывы прессы. Кинокритики с некоторым удивлением отмечают, что здесь оказываются к месту и многочисленные заимствования из самых разных лент, и русский рэп в качестве саундтрека. Но сетуют на недопрописанность: мол, диалоги подкачали, обоснований не хватает.

О теле и душе Режиссёр Ильдико Эньеди В ролях Геза Морчани, Александра Борбей, Золтан Шнайдер, Эрвин Надь, Тамаш Хордан, Жужа Яро, Река Тенки Критиканство 77% Томаты 96% Metacritic 71% IMDb 8,2

Любовь — удивительная штука: она может расцвести даже на скотобойне, прорасти даже сквозь ледяную замкнутость. Увы, если с потребностью в любви соседствуют барьеры, комплексы, фобии, то дело существенно осложняется.

Перед нами редкий зверь — венгерский фильм. Он приехал в рамках фестиваля нового венгерского кино CIFRA и вдохновлён стихотворением венгерской же поэтессы Агнеш Немеш Надь, рассказывающем о страсти, которая есть в каждом человеке, даже самом отстранённом.

В данной драме-мелодраме присутствует нотка фантастичности: герои видят один сон на двоих. Любопытно и то, что режиссёр-сценарист Ильдико Эньеди вернулась в полнометражное кино после 18-летнего перерыва, причём триумфально: у «О теле и душе» в активе, например, четыре награды Берлинского кинофестиваля, в том числе главный приз — «Золотой медведь». Хвалят новинку за тихую лиричность, а попинывают за подсказки на грани предсказуемости.

Сила мечты Режиссёр Эммануэль Амон В ролях Критиканство 100%

Соскучились по документалкам? Тогда у нас для вас хорошая новость! Завершает наш обзор премьер фильмов 12 октября 2017 года лента, чья премьера была приурочена к 100-летнему юбилею Октябрьской революции и 50-летнему юбилею кинотеатра с названием этого же месяца.

Пока француз Тьерри Фремо составлял антологию отреставрированных чёрно-белых короткометражек братьев Люмьеров, которую так и назвал — «Люмьеры!», другие французы занимались российским чёрно-белым немым кино. «Сила мечты» посвящена соседству социалистической революции с культурной, борьбе за свободу творчества; она охватывает период с 1917-го до 1934 года и показывает киноленты тех лет. Французские кинематографисты и российские киноархивисты крепко потрудились над реставрацией, в результате у зрителей появилась редкая возможность увидеть на большом экране раннесоветское кино в высоком качестве.