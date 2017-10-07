Итоги розыгрыша билетов на фильм «Борг/Макинрой»

А мы подводим итоги розыгрыша билетов-сертификатов на бесплатный просмотр спортивной драмы «Борг/Макинрой» с Шайей Лабафом и Сверриром Гуднасоном.

Напоминаем, что мы разыгрываем билеты на фильм в виде сертификатов «Кинохода» номиналом 400 рублей каждый. Победителям будут высланы коды, которыми можно воспользоваться на сайте, дабы выбрать подходящий сеанс в рамках указанного ценового диапазона в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, сотрудничающих с «Киноходом».

Всем обладателям сертификатов — приятного просмотра!

А вот и наши победители:

По 2 билета получают:

Баклушина Алла

Глинский Сергей

Куликов Максим

Лыжин Роман

Минаев Евгений

Мухин Артемий

Орешко Иван

Рябченко Анатолий

Соловьёв Павел

Чувагин Андрей

Шапошников Ярослав

По 1 билету получают: