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КИНО
 
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Итоги розыгрыша билетов на фильм «Борг/Макинрой»

А мы подводим итоги розыгрыша билетов-сертификатов на бесплатный просмотр спортивной драмы «Борг/Макинрой» с Шайей Лабафом и Сверриром Гуднасоном.

Напоминаем, что мы разыгрываем билеты на фильм в виде сертификатов «Кинохода» номиналом 400 рублей каждый. Победителям будут высланы коды, которыми можно воспользоваться на сайте, дабы выбрать подходящий сеанс в рамках указанного ценового диапазона в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, сотрудничающих с «Киноходом».

Всем обладателям сертификатов — приятного просмотра!

А вот и наши победители:

По 2 билета получают:

  • Баклушина Алла
  • Глинский Сергей
  • Куликов Максим
  • Лыжин Роман
  • Минаев Евгений
  • Мухин Артемий
  • Орешко Иван
  • Рябченко Анатолий
  • Соловьёв Павел
  • Чувагин Андрей
  • Шапошников Ярослав

По 1 билету получают:

  • Бершев Данила
  • Бирюков Алексей
  • Кирилова Ирина
  • Киселёв Владимир
  • Павлов Максим
  • Рыжкова Анна
  • Цветков Леонид
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Розыгрыши Борг/Макинрой
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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