Итоги розыгрыша билетов на фильм «Борг/Макинрой»

А мы подводим итоги розыгрыша билетов-сертификатов на бесплатный просмотр спортивной драмы «Борг/Макинрой» с Шайей Лабафом и Сверриром Гуднасоном.
Напоминаем, что мы разыгрываем билеты на фильм в виде сертификатов «Кинохода» номиналом 400 рублей каждый. Победителям будут высланы коды, которыми можно воспользоваться на сайте, дабы выбрать подходящий сеанс в рамках указанного ценового диапазона в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, сотрудничающих с «Киноходом».
Всем обладателям сертификатов — приятного просмотра!
А вот и наши победители:
По 2 билета получают:
- Баклушина Алла
- Глинский Сергей
- Куликов Максим
- Лыжин Роман
- Минаев Евгений
- Мухин Артемий
- Орешко Иван
- Рябченко Анатолий
- Соловьёв Павел
- Чувагин Андрей
- Шапошников Ярослав
По 1 билету получают:
- Бершев Данила
- Бирюков Алексей
- Кирилова Ирина
- Киселёв Владимир
- Павлов Максим
- Рыжкова Анна
- Цветков Леонид