«Мастер дразнилок Такаги-сан» — тизер и авторский состав

Официальный сайт экранизации комедийной манги «Мастер дразнилок Такаги-сан» (Karakai Jouzu no Takagi-san) показал первый тизер телесериала (выходящего в январе следующего года), в нём раскрылись авторский состав и сэйю двух главных героев.

Ученик средней школы Нищиката постоянно испытывал унижение из-за того, что его дразнила Такаги — девочка, которая сидела за соседней партой. В конце концов постоянные издевательства настолько довели его, что он решил отплатить ей той же монетой и поклялся, что в один прекрасный день сможет задразнить её сам.