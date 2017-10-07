«Мастер дразнилок Такаги-сан» — тизер и авторский состав

Официальный сайт экранизации комедийной манги «Мастер дразнилок Такаги-сан» (Karakai Jouzu no Takagi-san) показал первый тизер телесериала (выходящего в январе следующего года), в нём раскрылись авторский состав и сэйю двух главных героев.
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Авторы
|Режиссёр
|Хироаки Акаги
|«Логика Хины»
|Сценарист
|Мичико Ёкотэ
|«Генщикен», «Белая коробка»
|Дизайнер персонажей
|Ая Такано
|«Моя двуличная сестрёнка Умару-чан»
|Студия
|Shin-Ei Animation
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Сэйю
|Нищиката
|Юки Кадзи
|Эрен Йегер в «Атаке на Титана», Иссей Хёдо в «Старшей школе DxD»
|Такаги
|Рие Такахащи
|Мегумин в «Благослови этот чудесный мир!», Эмилия в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
Ученик средней школы Нищиката постоянно испытывал унижение из-за того, что его дразнила Такаги — девочка, которая сидела за соседней партой. В конце концов постоянные издевательства настолько довели его, что он решил отплатить ей той же монетой и поклялся, что в один прекрасный день сможет задразнить её сам.
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