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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Мастер дразнилок Такаги-сан» — тизер и авторский состав

Официальный сайт экранизации комедийной манги «Мастер дразнилок Такаги-сан» (Karakai Jouzu no Takagi-san) показал первый тизер телесериала (выходящего в январе следующего года), в нём раскрылись авторский состав и сэйю двух главных героев.

Авторы
Режиссёр Хироаки Акаги «Логика Хины»
Сценарист Мичико Ёкотэ «Генщикен», «Белая коробка»
Дизайнер персонажей Ая Такано «Моя двуличная сестрёнка Умару-чан»
Студия Shin-Ei Animation

Сэйю
Нищиката Юки Кадзи Эрен Йегер в «Атаке на Титана», Иссей Хёдо в «Старшей школе DxD»
Такаги Рие Такахащи Мегумин в «Благослови этот чудесный мир!», Эмилия в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»

Ученик средней школы Нищиката постоянно испытывал унижение из-за того, что его дразнила Такаги — девочка, которая сидела за соседней партой. В конце концов постоянные издевательства настолько довели его, что он решил отплатить ей той же монетой и поклялся, что в один прекрасный день сможет задразнить её сам.

 
 
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Видео Мастер дразнилок Такаги-сан (Karakai Jōzu no Takagi-san)
 8 июля«Мастер дразнилок Такаги-сан» — анонс
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«Мастер дразнилок Такаги-сан» — анонс

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