«Район рабов: Я и 23 раба» — анонс

Сайт Animate Times объявил о производстве телеэкранизации психологической манги Окады Щиничи и Ооищи Хирото «Район рабов: Я и 23 раба» (Dorei-ku: Boku to 23-nin no Dorei).

Хотели ли вы когда-нибудь сделать другого своим рабом? Что же, теперь такая возможность стала доступна при помощи SCM — прибора, который даёт одному человеку почти полный контроль над другим, также использующим SCM. Но за определённую цену: чтобы стать полноправным хозяином человека, нужно всего лишь один раз выиграть у него пари — не важно, какое именно. Двадцать четыре человека, обладающих SCM, вступают в игру на выживание. И у каждого из них есть на то веская причина.