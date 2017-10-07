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Первоисточники: moetron.newswww.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Район рабов: Я и 23 раба» — анонс

Сайт Animate Times объявил о производстве телеэкранизации психологической манги Окады Щиничи и Ооищи Хирото «Район рабов: Я и 23 раба» (Dorei-ku: Boku to 23-nin no Dorei).

Хотели ли вы когда-нибудь сделать другого своим рабом? Что же, теперь такая возможность стала доступна при помощи SCM — прибора, который даёт одному человеку почти полный контроль над другим, также использующим SCM. Но за определённую цену: чтобы стать полноправным хозяином человека, нужно всего лишь один раз выиграть у него пари — не важно, какое именно. Двадцать четыре человека, обладающих SCM, вступают в игру на выживание. И у каждого из них есть на то веская причина.

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Район рабов: Я и 23 раба (Dorei-ku: Boku to 23-nin no Dorei)
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