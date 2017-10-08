Новости кино — лучшее за неделю

«Днюха» — трейлер — новый фильм из кинематографической разбуханной горьковселенной.

Кадр из фильма «Лига справедливости» и порноусы Супермена — новый взгляд на образ Супермена.

Первый спин-офф «Форсажа» выйдет в 2019 году — форсажные славные парни Дуэйн и Джейсон.

Владимир Мединский больше не хочет брать за прокат фильмов по пять миллионов — а хочет брать процент со сборов.

Джеймс Кэмерон нашёл для Кейт Уинслет место в продолжениях «Аватара» — благодаря режиссёру актриса остаётся на плаву.

Премьера «Форсажа 9» откладывается до 2020 года — воссоединение форсажной семьи задерживается.

«Репродукция» — трейлер — Киану Ривз клонирует Элис Ив. И мы его прекрасно понимаем.

Гор Вербински — главный кандидат на режиссуру «Гамбита» — не первая экранизация комикса, но первая в киновселенной.

«Ёжик Соник» перебежал в Paramount Pictures — даже ежу понятно, где условия получше.