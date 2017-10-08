Новости аниме — лучшее за неделю

Новинки аниме осени 2017 года — задержали совсем чуть-чуть.
«Бэтмен Ниндзя» от сценариста «Гуррен-Лаганна» — аниме про Бэтмена. Который ниндзя.
«Мастер дразнилок Такаги-сан» — тизер и авторский состав — Такаги-сан очень-очень милая.
«Нас всегда разделяли 10 сантиметров» — трейлер — сахарная школьная романтика в вакууме.
Манга «Тетрадь смерти» получит новое российское издание — коллекционное и премиальное.
«Без сердцебиения» — анонс — робосексуалы тоже люди.
«Район рабов: Я и 23 раба» — анонс — BDSM-манга рвётся на телевидение.
«Эпическая поп-команда» — авторский состав — сериал по упоротой манге делает студия с говорящим названием Kamikaze Douga.
«Токийский гуль:Ре» — анонс и тизер — экранизация манги-сиквела «Токийского гуля», сюжет которой едва ли состыкуется с предыдущими телесериалами.
«Хайкара-сан: Фильм» — трейлер — феминизм эпохи Тайсё.