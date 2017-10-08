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Отчёт об «ИгроМире» / Comic Con Russia 2017. Часть 1 Манга «Тетрадь смерти» получит новое российское издание Рецензия и отзывы на игру Cuphead FOX превратит «Славных парней» в сериал и сменит им пол Ложка дёгтя: Dishonored, часть 1
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КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Отчёт об «ИгроМире» / Comic Con Russia 2017. Часть 1

Наш старый друг Юрий Кошкин вместе с командой Media Markt Gaming скатался на «ИгроМир» / Comic Con Russia 2017 и по нашему заказу сделал об этом репортаж со всякими эксклюзивными материалами и интервью.

Смотрите первую часть:

 
 

По этому случаю Всеяредакция разыгрывает свежий выпуск комикса «Игорь Гром» в твёрдом переплёте, любезно предоставленный издательством Bubble, а также два постера игры Destiny 2 с автографами главного продюсера студии Bungie Джареда Бербаха и певца Антона Беляева — голоса капитана Якобсона в русской версии игры.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три простых действия:

  1. Вступить в группу Media Mark Gaming во «Вконтакте».

  2. Дать ссылку на розыгрыш в какой-нибудь социальной сети (можно в блоге) или перепостить наши записи во «Вконтакте» или «Фейсбуке».

  3. Оставить заявку на «КГ», не забыв дать ссылку на то место, где вы рассказали о розыгрыше (то есть на свою запись или перепост).

После этого можно вознести хвалу Генератору Случайных Чисел и ждать новостей о победителях — либо на нашем сайте, либо в своей электронной почте, либо в своей соцсети.

Итоги мы подведём в течение недели. Следите за новостями и на всякий случай проверяйте свою почту.

Поехали!
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
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