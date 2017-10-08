Отчёт об «ИгроМире» / Comic Con Russia 2017. Часть 1

Наш старый друг Юрий Кошкин вместе с командой Media Markt Gaming скатался на «ИгроМир» / Comic Con Russia 2017 и по нашему заказу сделал об этом репортаж со всякими эксклюзивными материалами и интервью.

Смотрите первую часть:

По этому случаю Всеяредакция разыгрывает свежий выпуск комикса «Игорь Гром» в твёрдом переплёте, любезно предоставленный издательством Bubble, а также два постера игры Destiny 2 с автографами главного продюсера студии Bungie Джареда Бербаха и певца Антона Беляева — голоса капитана Якобсона в русской версии игры.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три простых действия:

Вступить в группу Media Mark Gaming во «Вконтакте». Дать ссылку на розыгрыш в какой-нибудь социальной сети (можно в блоге) или перепостить наши записи во «Вконтакте» или «Фейсбуке». Оставить заявку на «КГ», не забыв дать ссылку на то место, где вы рассказали о розыгрыше (то есть на свою запись или перепост).

После этого можно вознести хвалу Генератору Случайных Чисел и ждать новостей о победителях — либо на нашем сайте, либо в своей электронной почте, либо в своей соцсети.

Итоги мы подведём в течение недели. Следите за новостями и на всякий случай проверяйте свою почту.