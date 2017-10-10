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КИНО
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Люк Бессон променял Люсю на Аню

Режиссёр Люк Бессон, поворчав на журналистов за то, что они рассказали всему миру страшную неправду про «Люси 2» (дескать, ничего такого в планах нет), анонсировал своё новое кино. И называться оно будет «Анна» (Anna). Можно подумать, что Бессон строит свою расширенную киновселенную по мотивам женских имён.

В постановке уже участвуют Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мёрфи и российская топ-модель Саша Лусс. Очевидно, что Миррен, Эванс и Мёрфи будут тянуть фильм на себе, а Лусс послужит музой для главного постановщика.

«Анна» станет типичным бессоновским экшен-триллером с бюджетом под $ 30 млн, чтобы точно отбиться в прокате и не повторять печальную судьбу «Валериана и города тысячи планет». В основе повествования лежат оригинальная идея Бессона и его сценарий.

Съёмки стартуют в ноябре этого года.

Студии Lionsgate и EuropaCorp продюсируют производство картины.

19 Обсудить
 
Сергей Никкеров
Лучший комментарий
+27

Саша Лусс? Любит Бессон моделей.
 1 октябряПровал «Валериана и города тысячи планет» подарит нам «Люси 2» 27 сентябряФутуристический комикс Говарда Чайкина отправляется на малые экраны
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