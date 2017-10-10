Самое продаваемое аниме за 2–8 октября

И вновь лидирует полнометражка, на этот раз «Детектив Конан: Багряное любовное письмо» с 40 434 копиями. Двадцать первый фильм про Конана показал лучший кассовый результат во всём франчайзе, собрав в кинотеатрах 6,87 млрд иен (около $ 61 млн), а потому продажи дисков даже ниже, чем можно было ожидать. Предыдущий фильм, немного проигравший по сборам «Багряному любовному письму», стартовал с 61 660 копий.

«Искусство меча Online: Порядковая шкала» очень сильно просело, улучшив результат лишь на 9 024 диска. Так есть все шансы уже в следующий раз оказаться позади «Твоего имени», на этой неделе добавившего в свою копилку ещё 3 579 дисков — всего на тысячу двести меньше, чем на прошлой.

Новинки летнего сезона продолжают расходиться лучше ожиданий, пусть на сей раз и ненамного: 1 913 копий у «А вот и три ангела!» и 1 484 у «Добро пожаловать в класс превосходства» — показатели не бог весть какие, но и не откровенные провалы. Как 414 проданных дисков у «Любви и лжи», например.

«Боевая песня: Симфодрайв 4» и «Директор принцесс» отличились неплохими вторыми неделями: тираж первой достиг 20 396 экземпляров, а второго — 6 467.

Дополнения к предыдущему топу:

«Первая гяру» приглянулась 2 002 покупателям; ненамного от неё отстал «Ресторан из другого мира» с 1 932 проданными дисками. Слабым выдался дебют «Игроков» с 1 418 копиями; сильным — «Ватиканских исследователей чудес» с 1 304 (нет, серьёзно, прогнозировались продажи около 300 экземпляров). Совсем плохи дела «Ловушки лжи» (394 диска) и «Жизни кентавра» (212).

Наконец, сильную вторую неделю получила «Ярость Бахамута: Девственная Душа»: продано ещё 719 дисков, так что общий тираж первого тома составил 4 153.