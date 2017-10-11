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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Сильвестр Сталлоне стал режиссёром «Крида 2»

Окончательно решился режиссёрский вопрос фильма «Крид 2». Решился логичным, но сомнительным образом. Режиссёр «Наследия Рокки» Райан Куглер, снимающий «Чёрную Пантеру» понятно где и понятно для кого, не успевает на сиквел, поэтому постановкой займётся Сильвестр Сталлоне.

Сталлоне знает франчайз со всех сторон: он написал сценарии для всех частей, кроме «Крида», над сюжетом оного работал Куглер. Слай лично срежиссировал «Рокки 2», «Рокки 3», «Рокки 4» и «Рокки Бальбоа». Сложно это отрицать, но на его стороне опыт. С другой стороны, кино про Адониса Крида подкупало свежей драматургией и более чем качественной режиссурой, особенно в плане боевой хореографии. Будем верить, что Сталлоне сохранит стиль оригинальной ленты (нам нужно больше драк без монтажных склеек!).

По сценарию Сталлоне «Крид 2» вернёт Ваньку Драго и, может быть, его потомка, чтобы отпрыск Драго мог подраться с героем Майкла Б. Джордана. Разумеется, Дольф Лундгрен изобразит типичного русского со внешностью натурального арийца. Фильм 2015 года собрал $ 173,5 млн, а Сталлоне получил «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

Съёмки сиквела стартуют в начале следующего года.

28 Обсудить
Темы
 
Крид 2
 
Yozek
Лучший комментарий
+36

Сталлоне настолько крут, что пробивает мешок насквозь :)
 12 января 2016 годаОт наследия Рокки к наследию Marvel
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