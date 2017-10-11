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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Необъяснимый феномен от режиссёра «Могучих рейнджеров»

Режиссёр «Могучих рейнджеров» Дин Израэлайт снимет при студии Amblin научно-фантастический триллер Unexplained Phenomenon.

Оригинальный сценарий Эндрю Дойчмана и Джейсона Пагана («Паранормальное явление 5») рассказывает историю семьи, которая находит загадочный объект, содержащий таинственную силу. Из-за мистического артефакта жизнь и быт главных героев становятся чересчур хаотичными. Тогда семья ищет и находит эксперта по паранормальному, у которого свои отдельные связь с объектом и понимание происходящего.

Кино, разумеется, будет пугать зрителей припиской «основано на реальных событиях».

Название фильма — отсылка к тому, как ФБР классифицирует нераскрытые дела, противоречащие здравому смыслу. Ну да, «Секретные материалы» уже заняты. Зато у студии вполне здравый подход: запустить с первым фильмом серию картин про сверхъестественные феномены в духе классических лент от Amblin («Полтергейст» и «Близкие контакты третьей степени»).

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 23 мартаВ планах ещё пять продолжений «Могучих рейнджеров» 22 июня 2016 годаБрайан Крэнстон возглавит Могучих рейнджеров 26 мая 2016 годаМогучие планы на «Могучих рейнджеров» 1 марта 2016 годаМогучее описание сюжета «Могучих рейнджеров»
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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