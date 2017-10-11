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ИГРЫ
 
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PlayerUnknown’s Battlegrounds всё продаётся и продаётся

Скорость, с которой расходится PlayerUnknown's Battlegrounds, просто поражает. Вчера появилась новость, что продажи игры перевалили за 15 миллионов. Но на момент написания этих строк SteamSpy демонстрирует уже 15,6 миллионов. 600 тысяч за день для проекта, вышедшего (в ранний доступ, но не суть) ещё в марте, — достижение поразительное. Частично оно объясняется притоком пользователей из Китая и в меньшей степени Кореи — именно на эти две страны приходится почти половина игроков. Но какие скидки ни делай, а менее поразительным успех PlayerUnknown’s Battlegrounds не становится.

И ещё одно: только что число одновременных игроков в PlayerUnknown’s Battlegrounds перевалило за два миллиона.

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PlayerUnknown's Battlegrounds (PC)
 3 августаДеньги текут рекой: успехи Injustice 2, PlayerUnknown's Battlegrounds, Friday the 13th: The Game и других игр 17 сентябряРекорды и достижения: от PlayerUnknown’s Battlegrounds до Destiny 2
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