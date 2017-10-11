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Деньги текут рекой: успехи Cuphead, Tekken 7 и Fortnite

Раз уж мы заговорили о продажах PlayerUnknown's Battlegrounds, стоит рассказать и об успехах других проектов. Успехах далеко не столь невероятных, но всё равно заслуживающих внимания.

Во-первых, отлично продаётся Cuphead — аркадный экшен с элементами платформера и графикой в стиле древних американских мультиков. SteamSpy заявляет, что игру купили 518 тысяч человек (плюс-минус 21 тысяча), а ведь это учитывает только один магазин на одной платформе. Параллельно Cuphead вышел в Windows Store и на Xbox One, так что реальные продажи проекта явно больше (намного ли — другой вопрос, ответить на который могут лишь создатели).

Во-вторых, продажи файтинга Tekken 7 перевалили за 2 миллиона. Причём не исключено, что эта цифра касается исключительно консолей (спрашивали авторы игры только о них). И если да, то к двум с лишним миллионам стоит прибавить ещё 300 с гаком тысяч покупателей в Steam.

В-третьих, в скопированный с PlayerUnknown’s Battlegrounds режим Battle Royale условно-бесплатной Fortnite играет по 3,7 миллиона человек в день, количество единовременных участников недавно перевалило за 525 тысяч, а общее число людей, заглянувших в Battle Royale хоть разок, перевалило за 10 миллионов. Можно поздравить People Can Fly и Epic Games, а потом пойти горевать, что теперь у них будет ещё меньше стимулов делать внятные синглплеерные шутеры.

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Темы
 
Cuphead (PC, Xbox One) Tekken 7 (PC, PlayStation 4, Xbox One) Fortnite
 11 октябряPlayerUnknown’s Battlegrounds всё продаётся и продаётся
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