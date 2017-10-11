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КГ играет: Mega Man X8, часть 2

Мы обещали вам Destiny 2? Мы солгали. Поскольку подписка PS+, пока мы не смотрели, стала обязательной не только для рейдов, но и для банальной кооперативной игры, этот стрим откладывается на неопределённый срок. Предположительно — до релиза Destiny 2 на PC.

Но стрим сегодня всё-таки состоится — просто куда менее своевременный. Примерно в 19:00 по московскому времени Лев Гринберг сядет играть в Mega Man X8 по заказу одного из наших патронов.

Смотреть и обсуждать стрим можно будет на YouTube-канале, через Twitch или группу во «Вконтакте», а подбодрить стримеров рублём — по ссылке. Ну или можно остаться и смотреть стрим прямо тут:

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Mega Man X8 (PC, PlayStation 2) КГ играет (PC, PlayStation 4)
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