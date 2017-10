The Good Life в беде

Вы ещё помните об игре под названием The Good Life? Это, если кто запамятовал, проект своеобразного японского геймдизайнера по имени SWERY, автора Deadly Premonition: The Director’s Cut и D4: Dark Dreams Don’t Die. Предполагается, что The Good Life станет очень необычной ролевой игрой, вращающейся вокруг рядовых будней девушки-фотографа, застрявшей в небольшом английском городке, где по ночам все жители превращаются в котов и кошек.

Только вот беда: из полутора миллионов, запрошенных SWERY через Fig, проект собрал всего 520 тысяч, а до окончания срока финансирования остаются считаные часы. Очевидно, что краудфандинг The Good Life потерпит неудачу. SWERY, однако, обещает не сдаваться и сделать всё возможное, дабы игра всё-таки увидела свет. Но теперь ему придётся искать инвесторов и каким-то образом убеждать их, что вкладывать деньги в данную разработку — не самая безумная идея на свете. И чем ближе The Good Life подберётся к заветной отметке в полтора миллиона, тем проще это будет сделать.

В связи с этим SWERY просит всех игроков, хоть немного заинтересованных в появлении The Good Life на свет, прогуляться до страницы игры на Fig и поддержать её хотя бы несколькими долларами. Всё равно ведь их ни с кого не снимут (если только сборы не подскочат в три раза за оставшиеся 16 часов), так почему бы не помочь хорошему человеку?

И кстати, информация для граждан, на дух не переносящих кошек, зато обожающих собак: в случае успеха The Good Life появится в двух вариантах. В одном жители будут превращаться в котеек, в другом — в пёсиков. При этом «человечная» часть игры в обоих вариантах останется идентичной, но вот ночной геймплей изменится.