 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости игр — лучшее за неделю «Бэтмен Ниндзя» от сценариста «Гуррен-Лаганна» Подкаст на колёсах. «Бегущий по лезвию 2049» Розыгрыш билетов на фильм «Борг/Макинрой» «Индекс волшебства 3» — слитый анонс
5
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

The Good Life в беде

Вы ещё помните об игре под названием The Good Life? Это, если кто запамятовал, проект своеобразного японского геймдизайнера по имени SWERY, автора Deadly Premonition: The Director’s Cut и D4: Dark Dreams Don’t Die. Предполагается, что The Good Life станет очень необычной ролевой игрой, вращающейся вокруг рядовых будней девушки-фотографа, застрявшей в небольшом английском городке, где по ночам все жители превращаются в котов и кошек.

Только вот беда: из полутора миллионов, запрошенных SWERY через Fig, проект собрал всего 520 тысяч, а до окончания срока финансирования остаются считаные часы. Очевидно, что краудфандинг The Good Life потерпит неудачу. SWERY, однако, обещает не сдаваться и сделать всё возможное, дабы игра всё-таки увидела свет. Но теперь ему придётся искать инвесторов и каким-то образом убеждать их, что вкладывать деньги в данную разработку — не самая безумная идея на свете. И чем ближе The Good Life подберётся к заветной отметке в полтора миллиона, тем проще это будет сделать.

В связи с этим SWERY просит всех игроков, хоть немного заинтересованных в появлении The Good Life на свет, прогуляться до страницы игры на Fig и поддержать её хотя бы несколькими долларами. Всё равно ведь их ни с кого не снимут (если только сборы не подскочат в три раза за оставшиеся 16 часов), так почему бы не помочь хорошему человеку?

И кстати, информация для граждан, на дух не переносящих кошек, зато обожающих собак: в случае успеха The Good Life появится в двух вариантах. В одном жители будут превращаться в котеек, в другом — в пёсиков. При этом «человечная» часть игры в обоих вариантах останется идентичной, но вот ночной геймплей изменится.

 
 
5 Обсудить
Темы
 
Видео The Good Life
 17 августаThe Good Life — новая игра от автора Deadly Premonition превратит вас в кошку
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
The Good Life — новая игра от автора Deadly Premonition превратит вас в кошку
 
The Good Life ещё вернётся

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 226: Сумбурно елозящий
 
Кино Сэм Мендес не хочет старых историй со старым Бондом
 
Кино «Обзоры Ильи Кролика» — «Дюнкерк»
 
Кино «Призрак в доспехах» — первый отрывок
 
Релизы игр на сентябрь 2015
 
Кино Кадры из фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика