«Талисман» Стивена Кинга отправляется на большие экраны

Режиссёр-сценарист Джош Бун впрягся в разработку фильма по мотивам романа Стивена Кинга «Талисман». Ох уж эти безумные сборы ужастика «Оно», они сводят Голливуд с ума.

Бун, у которого уже есть негативный опыт адаптации романов писателя, сперва напишет сценарий, а потом, возможно, приберёт к рукам режиссуру. Фрэнк Маршалл продюсирует экранизацию романа-бестселлера 1984 года. Бун ранее пытался донести до больших экранов «Противостояние» Кинга, но кино похоронили в производственном аду.

Главный герой повествования — 12-летний мальчик по имени Джек Сойер, который путешествует из Нью-Гэмпшира в Калифорнию, чтобы спасти умирающую от рака мать. По пути он узнаёт о существовании альтернативной вселенной, где живут «двойники» — параллельные версии людей. Именно в другом мире находится объект (талисман), способный изменить ситуацию в лучшую сторону.

Сейчас Бун доделывает «Людей Икс: Новых мутантов», чтобы успеть к премьере 13 апреля 2018 года.