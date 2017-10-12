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Успехи SNES Mini и её взломщиков

После успеха NES Mini никто не сомневался, что консоль-наследницу ждут не менее внушительные продажи; но в итоге SNES Mini вырвалась вперёд ещё на старте. Как минимум в Японии.

В то время как NES Mini (Famicom Mini, если точнее) за первые 4 дня приобрели 262 тысячи японцев, за SNES Mini в магазины прибежали уже 368 тысяч человек. А может, даже больше: первый тираж миниатюрной консоли стремительно разлетелся, оставив многих желающих дожидаться будущих поставок. Можно лишь порадоваться, что оные вообще планируются: повторения истории с нехваткой NES Mini наверняка не хотелось никому, кроме перекупщиков.

Мы же со своей стороны напоминаем, что SNES Mini стоит всего 5000 рублей и что систему уже успели взломать, потому ограничение в 21 тайтл никого смущать не должно. При желании в память консоли можно загрузить около сотни игр, причём как со SNES, так и с NES. Разве что следует учитывать, что встроенный эмулятор поддерживает лишь три четверти выпущенных на SNES игр; но есть ведь на свете и другие эмуляторы...

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