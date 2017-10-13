LEGO Marvel Super Heroes 2 — трейлер и детали сезонного пропуска

Студия Traveller’s Tales и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовали сюжетный трейлер LEGO Marvel Super Heroes 2 и рассказали о неизбежном сезонном пропуске к своему детскому блокбастеру.

Стоить Season Pass к LEGO Marvel Super Heroes 2 будет всего $ 15, при этом туда войдёт относительно серьёзное количество контента: четыре набора персонажей (Agents of Atlas, Champions, Out of Time и Classic Guardians of the Galaxy) и целых шесть наборов уровней, основанных на фильмах и сериалах Marvel («Стражи галактики. Часть 2», «Чёрная Пантера», «Мстители: Война бесконечности», «Человек-муравей и Оса», «Плащ и Кинжал» и «Беглецы»).

Сама LEGO Marvel Super Heroes 2 выйдет 14 ноября на Windows, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.