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LEGO Marvel Super Heroes 2 — трейлер и детали сезонного пропуска

Студия Traveller’s Tales и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовали сюжетный трейлер LEGO Marvel Super Heroes 2 и рассказали о неизбежном сезонном пропуске к своему детскому блокбастеру.

Стоить Season Pass к LEGO Marvel Super Heroes 2 будет всего $ 15, при этом туда войдёт относительно серьёзное количество контента: четыре набора персонажей (Agents of Atlas, Champions, Out of Time и Classic Guardians of the Galaxy) и целых шесть наборов уровней, основанных на фильмах и сериалах Marvel («Стражи галактики. Часть 2», «Чёрная Пантера», «Мстители: Война бесконечности», «Человек-муравей и Оса», «Плащ и Кинжал» и «Беглецы»).

Сама LEGO Marvel Super Heroes 2 выйдет 14 ноября на Windows, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

 
 
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Видео LEGO Marvel Super Heroes 2 (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One)
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