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ИГРЫ
 
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Публика против лутбоксов

Современные геймеры до того привыкли к сомнительным практикам со стороны бесконечно жадных издателей, что сколь-нибудь серьёзные волны негатива обычно не вызывают ни микротранзакции, ни дорогущие DLC. Но вот новости о лутбоксах в играх пошли настолько плотным косяком, что публика всё-таки активизировалась. Пусть заметных результатов это пока и не дало.

Игроки нажаловались в рейтинговую ассоциацию ESRB в надежде убедить ту приравнять лутбоксы к азартным играм, но организация предсказуемо не захотела портить жизнь ряду крупнейших издателей и их AAA-франчайзов. А то ведь виртуальные азартные игры, подобно порнографии, должны получать рейтинг «только для взрослых», с которым продукцию не пускают в большинство крупных магазинов (и на консоли как таковые). Своё решение представители ESRB объяснили тем, что «пользователь ведь всегда получает что-то за покупку, даже если это не то, что ему нужно, так что это не азартные игры, а аналог наборов карт в ККИ». В связи с этим мы рекомендуем всем создателям виртуальных казино добавить в свою продукцию стопроцентную вероятность выигрыша — просто размером в цент-два. Это, судя по логике ESRB, позволит им продавать одноруких бандитов и детям.

Дополнение: Ко мнению ESRB присоединились европейская рейтинговая ассоциация PEGI и британская торговая ассоциация Ukie. Они, впрочем, предпочли не принимать собственных решений по вопросу и попросту переложили ответственность на других: дескать, пока комиссии по азартным играм не считают лутбоксы оными, мы тоже считать не будем.

Другая история чуть позитивнее: агрегатор рецензий OpenCritic объявил о решении присоединиться к борьбе с лутбоксами. Пока это только общие планы, у которых нет даже примерных сроков реализации, но идея очевидна: на сайте начнут явно прописывать модели распространения для представленных там игр и указывать детали в духе среднего времени прохождения с использованием микротранзакций и без.

Ну а напоследок стоит упомянуть одну из главных причин массового недовольства — бету Star Wars Battlefront II. Оказалось, что в новой игре от EA покупка лутбоксов приносит не только визуальные украшения, но и усилители, радикально облегчающие жизнь владельцу. Авторы из DICE уже попытались успокоить публику рассказами о том, что к релизу финансовая модель будет отредактирована и дополнена так, чтобы даруемые платежеспособной публике преимущества не убивали баланс слишком уж сильно; но сколь-нибудь серьёзно ситуация вряд ли изменится.

Вот так игра, которую повсеместно восхваляли и называли едва ли не идеальным сиквелом, устраняющим все проблемы прошлой части, превратилась в источник скандалов и повод для вражды между издателями и геймерами. Поздравляем EA с очередным триумфом.

25 Обсудить
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Star Wars Battlefront II (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 
BoomMiD
Лучший комментарий
+51

В Мордоре лутбоксы, во-первых, могут влиять на онлайновый геймплей - покупаешь дорогой лутбокс, получаешь крутого орка, выставляешь его в онлайн биться с орками других людей - а во-вторых, финальная часть игры, дающая доступ к истинной концовке, сделана так, что ты либо гриндишь и молишься богу рандома чтоб лут выпал, либо покупаешь лутбоксы и проходишь с их помощью.

В Баттлфронте лутбоксы дают реальное ощутимое преимущество перед другими игроками в бою и, внимание, завязаны на прокачку персонажей. Покупаешь много лутбоксов, достаёшь кучу карт, прокачиваешь бойца. В онлайновой блядь игре за 60 баксов.

Если ты не видишь разницы между этим и обычным писькомерством с покупкой скинов, никак не влияющих на геймплей - у тебя проблемы с логикой.
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