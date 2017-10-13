«Потерянная песня» — сэйю и тизер

Оригинальный двенадцатисерийный телесериал «Потерянная песня» (Lost Song), выходящий в следующем году (международным показом займётся Netflix), обзавёлся расширенной командой сэйю и первым тизером.

Рин — энергичная девушка с хорошим аппетитом, живущая в зелёной приграничной деревне. В глубинах королевского дворца в шумной столице томится в одиночестве певица Финис. Объединяет этих двоих удивительная сила, которой не обладает больше никто на свете. Чудесная сила, способная залечивать раны, создавать воду и поднимать ветер, — сила песни. Ведомых судьбой героинь ждёт опасное путешествие. Тень войны нависает над королевством, оскверняя кровью невинных даже чудесную песню. Возлюбленные встречают смерть, и их беззвучные крики раздаются в каменной тюрьме. Судьбы двух девушек пересекаются, и только от них зависит, будет последняя песня об отчаянии, надежде — или...