 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости игр — лучшее за неделю «Бэтмен Ниндзя» от сценариста «Гуррен-Лаганна» FOX превратит «Славных парней» в сериал и сменит им пол «Индекс волшебства 3» — слитый анонс «Другой мир» отправляется на телеэкраны
2
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Потерянная песня» — сэйю и тизер
Промо-арт аниме «Потерянная песня»

Оригинальный двенадцатисерийный телесериал «Потерянная песня» (Lost Song), выходящий в следующем году (международным показом займётся Netflix), обзавёлся расширенной командой сэйю и первым тизером.

Сэйю
Рин Кономи Судзуки
Финис Юкари Тамура Наноха Такамачи в «Лиричной волшебнице Нанохе», Элизабет Мидфорд в «Чёрном дворецком»
Пони Гудлайт Чиаки Такахащи Канако Сандзё в «Терраформарс»
Моника Люкс Асами Сето Щоко в «Валврейве»
ИИ Мисаки Куно Хок в «Семи смертных грехах»
Генри Леопольд Сейичиро Ямащита Какеру Нарусе в «Оранже»
Корте/Мел Аи Каяно Щиро в «Нет игры, нет жизни»
Базра Беаморус Цуёщи Каяма Наёмник в «Книге магии для начинающих с нуля»
Рудо Бернштейн IV Юуто Судзуки Идзумо Мидорикава в «Рыцарях Сидонии»
Доктор Вайцен Мицуру Огата Стив Майсон в «Тетради смерти»
Талия Хокли Хирощи Ито Коусаку Котоищи в «Баракамоне»

Рин — энергичная девушка с хорошим аппетитом, живущая в зелёной приграничной деревне. В глубинах королевского дворца в шумной столице томится в одиночестве певица Финис. Объединяет этих двоих удивительная сила, которой не обладает больше никто на свете. Чудесная сила, способная залечивать раны, создавать воду и поднимать ветер, — сила песни. Ведомых судьбой героинь ждёт опасное путешествие. Тень войны нависает над королевством, оскверняя кровью невинных даже чудесную песню. Возлюбленные встречают смерть, и их беззвучные крики раздаются в каменной тюрьме. Судьбы двух девушек пересекаются, и только от них зависит, будет последняя песня об отчаянии, надежде — или...

Авторы
Режиссёр, сценарист Дзюнпей и Морита
Автор оригинального дизайна персонажей Томонори Фукуда «Робототехнические записи»
Дизайнер персонажей Щидзуе Канеко «Хлеб мира», «Флаги Хатагая»
Композитор Юске Щирато
Студии Liden Films и Dwango
 
 
2 Обсудить
Темы
 
Видео Потерянная песня (Lost Song)
 3 августа«Потерянная песня» — авторский состав и синопсис 14 января«Потерянная песня» — анонс и сэйю
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Потерянная песня» — анонс и сэйю
 
«Потерянная песня» — авторский состав и синопсис

Тоже интересно

 
Кино «Обзоры Ильи Кролика» — «Меч короля Артура»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 212: Хиндер
 
Игры Рецензия на игру Inside
 
Кино «Убийство в „Восточном экспрессе“» — трейлер и постер
 
Лучшее аниме зимы 2015 года — голосование
 
Кино «Капитан Марвел» будет историческим фильмом про начало девяностых
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика