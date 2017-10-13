«Потерянная песня» — сэйю и тизер

Оригинальный двенадцатисерийный телесериал «Потерянная песня» (Lost Song), выходящий в следующем году (международным показом займётся Netflix), обзавёлся расширенной командой сэйю и первым тизером.
|
Сэйю
|Рин
|Кономи Судзуки
|Финис
|Юкари Тамура
|Наноха Такамачи в «Лиричной волшебнице Нанохе», Элизабет Мидфорд в «Чёрном дворецком»
|Пони Гудлайт
|Чиаки Такахащи
|Канако Сандзё в «Терраформарс»
|Моника Люкс
|Асами Сето
|Щоко в «Валврейве»
|ИИ
|Мисаки Куно
|Хок в «Семи смертных грехах»
|Генри Леопольд
|Сейичиро Ямащита
|Какеру Нарусе в «Оранже»
|Корте/Мел
|Аи Каяно
|Щиро в «Нет игры, нет жизни»
|Базра Беаморус
|Цуёщи Каяма
|Наёмник в «Книге магии для начинающих с нуля»
|Рудо Бернштейн IV
|Юуто Судзуки
|Идзумо Мидорикава в «Рыцарях Сидонии»
|Доктор Вайцен
|Мицуру Огата
|Стив Майсон в «Тетради смерти»
|Талия Хокли
|Хирощи Ито
|Коусаку Котоищи в «Баракамоне»
Рин — энергичная девушка с хорошим аппетитом, живущая в зелёной приграничной деревне. В глубинах королевского дворца в шумной столице томится в одиночестве певица Финис. Объединяет этих двоих удивительная сила, которой не обладает больше никто на свете. Чудесная сила, способная залечивать раны, создавать воду и поднимать ветер, — сила песни. Ведомых судьбой героинь ждёт опасное путешествие. Тень войны нависает над королевством, оскверняя кровью невинных даже чудесную песню. Возлюбленные встречают смерть, и их беззвучные крики раздаются в каменной тюрьме. Судьбы двух девушек пересекаются, и только от них зависит, будет последняя песня об отчаянии, надежде — или...
|
Авторы
|Режиссёр, сценарист
|Дзюнпей и Морита
|Автор оригинального дизайна персонажей
|Томонори Фукуда
|«Робототехнические записи»
|Дизайнер персонажей
|Щидзуе Канеко
|«Хлеб мира», «Флаги Хатагая»
|Композитор
|Юске Щирато
|Студии
|Liden Films и Dwango
-
- 2
- 606
- Поделиться
-