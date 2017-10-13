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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

У«Битлджуса 2» появился ещё один сценарист

И мы опять вернулись к разговорам про сиквел «Битлджуса» — классической хоррор-комедии режиссёра Тима Бёртона с Майклом Китоном в главной роли. У фильма появился новый сценарист — Майк Вукадинович («Вспомнить заново»). Он перепишет сюжет, над которым ранее работал Сет Грэм-Смит, переквалифицировавшийся в продюсеры «Битлджуса 2».

На данный момент Бёртон и Китон официально не приговорены к продолжению и заняты на съёмках диснеевского художественного фильма «Дамбо», но многократно и с большим энтузиазмом отзывались об идее второй части. В том смысле, что пора уже познакомить новое поколение зрителей с персонажем.

Студия Warner Bros. отвечает за жизнеобеспечение проекта. Можно предположить, что большущие сборы ужастика «Оно» могут поспособствовать появлению «Битлджуса 2», ведь здешний главный герой — призрак, специализирующийся на изгнании живых, — тоже вполне клоунообразен.

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Битлджус 2
 12 марта 2016 годаТим Бёртон не снимает «Битлджуса 2» 11 августа 2015 годаОригинальная Лидия в «Битлджусе 2» 20 января 2015 годаБитлджус-2 близок
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