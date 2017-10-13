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Первоисточники: deadline.comwww.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

The CW возродит «Город пришельцев»

Копаться на чердаках, вытаскивая оттуда порядком запылившиеся проекты, нынче распространённое занятие в телевизионной среде. В рамках подобных мероприятий длинные руки The CW дотянулись до подростковой фантастической драмы «Город пришельцев», которую закрыли пятнадцать лет назад. Ребут сериала уже отправлен в разработку.

Современная версия, как и продержавшийся в эфире три сезона оригинал, будет основана на романе Roswell High Мелинды Метц. Вернувшаяся в родной городок Розуэлл штата Нью-Мексико дочь нелегальных иммигрантов узнаёт шокирующую правду о парне, в которого когда-то была влюблена: ушедший служить в полицию мужчина является пришельцем, тщательно скрывающим свои происхождение и невероятные способности. Снова встретившись, главные герои начинают расследовать тайну происхождения инопланетянина, но непредвиденные события грозят уничтожить вновь зарождающийся роман.

Сценарий пишет Карина Эдли Маккензи («Первородные»). Вдобавок она выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Джастином Фолви, Дэррилом Фрэнком, Лоуренсом Бендером и Кевином Келли Брауном, участвовавшим в работе над оригиналом. Производством займутся Amblin Television Стивена Спилберга и Bender Brown Productions в сотрудничестве с Warner Bros. Television.

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