Премьеры фильмов 19 октября 2017 года: «Последний богатырь», «Геошторм» и другие

Премьеры фильмов 19 октября 2017 года однозначно хотят охватить широкую аудиторию. На большие экраны выходят диснеевская юмористическая сказка «Последний богатырь» и фильм-катастрофа «Геошторм», а также представители обязательных жанров — викторианский ужастик «Голем» и мультфильм «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса». Среди малых премьер выделяются триллер «Двуличный любовник» и байопик «Реальный Рокки», плюс есть ещё четыре разных фильма.

Большие премьеры 19 октября 2017 года

Последний богатырь Режиссёр Дмитрий Дьяченко В ролях Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Тимофей Трибунцев, Евгений Дятлов Критиканство 76%

Сложно вот так сразу назвать причину, по которой семейная сказка «Последний богатырь» появилась только сейчас, а до этого богатырскую делянку держали анимационные фильмы, сделанные по древнерусским лекалам (да, их уже давно рисуют по трафаретам далёких предков!). Возможно, создатели просто не знали, кому следует подражать при постановке подобных фильмов, чтобы было нескучно, весело и для зрителей всех возрастов. Опять же, «Последний богатырь», по сути, история попаданца — человека из нашей реальности, очутившегося в сказочном мире кудесников и избушек на курьих ножках. Популярный у нас жанр.

Режиссёр Дмитрий Дьяченко, познавший все глубины юмора с фильмами «Квартета И», кажется, сделал из «Последнего богатыря» дорожное путешествие с упором на комедию. Очевидно, бюджет не позволяет отечественному творению выглядеть как «Пираты Карибского моря» и «Стражи галактики», но быть близко хотя бы духовно и по настроению ничто не мешает.

Важно понимать, что семейная направленность исключает какую-либо зубастость; но слава богу, целевая аудитория — тинейджеры, а не детсадовцы.

Геошторм Режиссёр Дин Девлин, Дэнни Кэннон В ролях Джерард Батлер, Эбби Корниш, Эд Харрис, Энди Гарсия, Джим Стёрджесс, Роберт Шиэн, Амр Вакед IMDb 7,0

Режиссёр Роланд Эммерих уничтожал мир раз за разом, упорно и с большим усердием. И достиг таких мастерства и размаха, что после «Послезавтра» и «2012» смотреть фильмы, где землетрясение стирает с лица планеты парочку городов, уже как-то скучновато.

Хорошо, что «Геошторм» отсылает нас ко временам шараханья авианосцем по Белому дому. Феерия спецэффектов! Как долго некоторые зрители этого ждали — чтобы в центре истории какая-нибудь семейная драма, а вокруг один сплошной армагеддон!

Забавный факт: в кинотеатрах преимущественно показывали тизер «Геошторма», где падали замёрзшие самолёты и накрывали пляжи гигантские цунами, но ничего не было про историю персонажей Джерарда Батлера и Джима Стёрджесса (да, кино сняли довольно давно, когда был спрос на Батлера и Стёрджесса). Но нужно осознавать, что сюжет в фильме всё-таки присутствует.

Скажем честно, чистокровные фильмы-катастрофы без супергероев в наше время попадаются уже нечасто. Не упустите шанс — если он вам, конечно, нужен.

Голем Режиссёр Хуан Карлос Медина В ролях Билл Найи, Оливия Кук, Дуглас Бут, Эдди Марсан, Мария Вальверде, Дэниел Мэйс, Сэм Рейд Критиканство 74% Томаты 76% Metacritic 63% IMDb 6,3

В ряду ужастиков и триллеров викторианский хоррор давно занимает особое место. Благо с имеющимся историческим наследием это несложно: мясник из Уайтчепела и окружающие его мифы, знаменитый роман Мэри Шелли, мрачные легенды лондонских подворотен служат плодородной почвой, на которой растут теперь уже киноистории. Одним из недавних порождений мрачного городского фольклора является «Голем».

Мистический триллер Хуана Карлоса Медины по сценарию соавтора Мэттью Вона Джейн Голдман (франчайз «Kingsman», «Люди Икс: Первый класс») повествует о череде жестоких убийств в лондонском Лаймхаусе. В преступлениях винят ожившее глиняное существо — голема; паника охватывает город, а за расследование берётся инспектор Килдэр в исполнении Билла Найи.

Пусть на первый взгляд сюжет не сулит ничего эдакого, кроме гнетущей атмосферы и незатейливой детективной истории, посмотревшие фильм критики в целом довольны: на «Томатах» у картины 76% положительных отзывов. Отмечают неожиданные твисты и умелое нагнетание саспенса, присущее добротному готическому роману.

Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса Режиссёр Энрике Гато, Давид Алонсо В ролях Адриана Угарте, Мишель Хеннер, Тревор Уайт, Джозеф Балдеррама, Мигель Ангель Хеннер, Хосе Корбачо, Оскар Барберан IMDb 6,6

А вот и очередная анимационная полнометражка с европейских просторов. В широкий прокат выходит испанский мультфильм «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса» — сиквел приключенческой комедии 2012 года «Тэд Джонс и затерянный город».

Над продолжением приключений недотёпы-путешественника, охотника за сокровищами и поклонника Индианы Джонса в одном лице работает та же творческая команда, которая создала первый фильм серии. На этот раз Тэду предстоит разыскать волшебное ожерелье царя Мидаса и спасти любимую девушку.

Пусть мультфильм никоим образом не относится к общепризнанной кузнице анимационных шедевров из-за океана, забавные приключения главного героя в компании смышлёного пса и ожившей мумии выглядят как минимум нескучно, а юмор, пусть и наивный, как раз подходит для семейного просмотра. «Тэд-путешественник» может стать приятным открытием для всех, кто задумал скоротать вечер за просмотром красочных приключений, по духу очень напоминающих «Индиану Джонса».

Малые премьеры 19 октября 2017 года

Гангстердам Режиссёр Ромейн Леви В ролях Кев Адамс, Тон Шепен, Мэнон Азем, Коме Левин, Юбер Конде, Мона Валрейвенс, Алекс Хендрикс IMDb 3,8

Нате-ка лузером по щщам! Внезапно и неприятно? Да, пожалуй. Но возможно, таким образом малые премьеры 19 октября 2017 года стараются держать нас в тонусе: их нынче много — вот и стартуют дерзко-резко, с редкостного аутсайдера.

Штампы гласят: где Амстердам — там наркотики. Вот и главный герой Рубен Яблонски, подтверждая клише, влипает в историю с пакетом веществ, молодой красавицей и нидерландской мафией.

Для режиссёра Ромейна Леви эта франко-голландская комедия — всего второй фильм. Первым был «Радиозвёзды» 2012 года, и он выступил успешнее, набрав хотя бы 6,0 баллов на IMDb. А у новинки в плюсах разве что Рутгер Хауэр на второстепенной роли.

Двуличный любовник Режиссёр Франсуа Озон В ролях Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссет, Мириам Буайе, Доминик Реймонд, Фанни Сэйдж, Жан-Эдуард Бодзяк Критиканство 72% Томаты 60% Metacritic 64% IMDb 6,5

Продолжаем не расслабляться — благо Франсуа Озон знает толк в игре на зрительских нервах. По собственному признанию режиссёра-сценариста, он старается вызвать у зрителей эмоции, а уж какими те будут — не суть важно. Неудивительно, что «Двуличный любовник» начинается с демонстрации внутреннего мира женщины — в наибуквальнейшем смысле: камера погружена во влагалище героини. И дальше откровенных сцен меньше не становится.

Критики дружно подмечают, что в фильме много обнажёнки, секса и прочей телесности. А ещё много зеркал — логично, учитывая, какую роль в сюжете играют близнецы. Но близнецы ли? Реальность смешивается со снами и галлюцинациями, тут и там Озон вводит образность — в результате некоторые посмотревшие признаются, что ничего не поняли. Другие пеняют фильму на холодность. Третьи бурлят восторгом. Словом, как оно характерно для Озона, средние баллы складываются не из равномерных оценок, а из сильного разброса — от «посредственно» до «восхитительно».

Этот франко-бельгийский психолого-эротический триллер основан на романе Джойс Кэрол Оутс «Жизнь близнецов», но Озон внёс в него множество изменений и переделал финал. Результат сравнивают с фильмами Хичкока, Де Пальмы, Верховена, Кроненберга… и «50 оттенками серого». Последнее — сугубо в том смысле, что «Оттенкам» до «Любовника» как до Китая раком; но комплимент всё-таки сомнительный.

А из фестивальных достижений у «Двуличного любовника» номинация на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

Дом призраков Режиссёр Рич Рэгсдэйл В ролях Скаут Тэйлор-Комптон, Джеймс Ландри Хеберт, Марк Бун-младший, Майкл С. Нью, Элана Крауз, Расселл Джеффри Бенкс, Катрина Грей Критиканство 80% Томаты 29% Metacritic 33% IMDb 4,6

От триллера — к хоррору. Да не простому, а американо-тайскому. Примечателен и режиссёр: Рич Рэгсдэйл ранее снял 19 короткометражек и лишь одну полнометражку — тоже хоррорное «Проклятье Эль Чарро» 2005 года, а так больше известен как композитор (работал над сериалами «Король Квинса», «Как сказал Джим», «Клава, давай!»).

Увы, до успеха тут далеко (балл на «Критиканстве» выставлен по единственной рецензии, если что). Хуже всего новинку приняли на «Томатах»: 29% на основании рецензий кинокритиков и 23% на основании оценок зрителей. Из оригинального у фильма разве что место действия — Бангкок. И саундтрек, по слухам, неплох. Но как хоррор «Дом призраков» не предлагает ничего нового.

Реальный Рокки Режиссёр Филипп Фалардо В ролях Лив Шрайбер, Элизабет Мосс, Майкл Рапапорт, Наоми Уоттс, Рон Перлман, Морган Спектор, Сэди Синк Критиканство 61% Томаты 80% Metacritic 68% IMDb 6,5

Очередной биографический фильм про боксёра. Недавно уже прокатывались «Пазманский дьявол», «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки». А уж сколько было не-биографических…

Рокки Бальбоа здесь, разумеется, нет. Зато есть один из его прототипов — Чак Уэпнер, американский боксёр-тяжеловес, продержавшийся в бою против Мохаммеда Али аж 15 раундов и даже умудрившийся отправить того в нокдаун. Локализаторов можно понять, ведь и английский слоган напирает: «Вы знаете Рокки — теперь встречайте Чака». Вдобавок Сильвестр Сталлоне среди персонажей присутствует.

Изначальным названием фильма было Bleeder — «Кровопускатель». Но авторы побоялись, что их детище примут за хоррор, и сменили название на лаконичное Chuck. Что ж, от Bleeder и впрямь какие-то не те ассоциации. Меж тем в боксе так называют не того, кто пускает кровь другим, а того, кто заливается кровью сам. Уэпнер в бою против Сонни Листона получил перелом носа и скулы; понадобилось 72 шва, чтобы остановить обильное кровотечение, и к Уэпнеру приклеилось прозвище «Байоннский кровопускатель» (Bayonne Bleeder). Так что оно не устрашающе-брутальное, а скорее обидное. Да и вся жизнь Уэпнера была полна злоключений. Когда проигрывал — радоваться было нечему; когда выигрывал — слетал с катушек и окунался в алкогольно-наркотический угар. Даже как семьянин он был, мягко говоря, не очень. И критики говорят, что сопереживать такому персонажу трудно. С другой стороны, они хором восторгаются актёрской мощью Лива Шрайбера, который вытаскивает на себе фильм; да и остальных актёров хвалят. Ещё в плюсах атмосфера 70-х и соседство грусти с забавностью. В минусах — охапка клише.

Оценки у самой маленькой премьеры недели (всего 30 кинотеатров) не заоблачные, но вполне приличные. На «Томатах» вообще 80%: 61 хвалебные рецензии на 15 ругательных. Похоже, хоть с фильмом про самого себя Уэпнеру наконец повезло.

Три сестры Режиссёр Юрий Грымов В ролях Александр Балуев, Максим Суханов, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Людмила Полякова, Игорь Ясулович, Игорь Яцко Критиканство 55%

«Три сестры» — одна из самых известных пьес Чехова. Как подступиться к ней сейчас, после стольких постановок и экранизаций? Режиссёр-оператор-продюсер Юрий Грымов решил перенести действие в наши дни и состарить героев лет на 30. С одной стороны, логично: те, кто в начале прошлого века считались старыми девами и могли горевать об уходящей молодости и растрачиваемой попусту жизни, сейчас — молодёжь. С другой стороны, нынешним пенсионерам чеховские строки (а почти весь текст воспроизведён без изменений, лишь кое-где разбавлен современными словечками) тоже не особо подходят. Да и дуэли в наших реалиях не каждый день встречаются.

Грымов сосредоточился на классике (в прошлом году снял ещё «Анну Каренину. Интимный дневник») — причём не только российской литературной, но и британской рок-музыкальной: один из постеров «Трёх сестёр» отсылает к The Beatles и Pink Floyd, один из персонажей ходит в фанатской футболке.

Найти финансирование на такую задумку было сложно, поэтому сперва фильм снимался вообще без него — «на свои». Позже на помощь пришёл краудфандинг — он обеспечил саундтрек от композитора Владимира Дашкевича (того самого, который писал музыку для советского «Шерлока Холмса») и с дирижёром Сергеем Скрипкой. А под финал уже и госфинансирование подключилось.

Фильм примечателен не только первоисточником и саундтреком, но и именитыми театральными актёрами. Однако тут есть нюанс: критики называют фильм нарочито театрализованным. На любителя также чёрно-белый видеоряд. И к операторской работе у посмотревших есть ряд претензий.

«Три сестры» попали в основной конкурс «Кинотавра» — но и там были встречены с недоумением. Очередное подтверждение, что сильный первоисточник и новый подход к оному — не гарант успеха.

Эгон Шиле: Смерть и дева Режиссёр Дитер Бернер В ролях Ной Сааведра, Марези Ригнер, Валери Пачнер, Мари Джанг, Лариса Брейдбах, Элизабет Умлофт, Томас Шуберт Критиканство 80% IMDb 6,6

Завершает наш анонс премьер фильмов 19 октября 2017 года австрийско-люксембургская биографическая драма про искусство на грани порнографии (недаром об Эгоне Шиле написана книга «Порнограф из Вены»). Но эротизм картин — лишь одна грань сложносочинённой жизни художника.

«Смерть и дева» — известный и давний мотив в искусстве. Считается, что он появился в конце XV века, в эпоху Ренессанса, завоевав особую популярность в Германии. Данный мотив показывает соединение Эроса и Танатоса, вожделения и страха. А ещё это название одной из картин Шиле: изначально она звалась «Мужчина и девушка», но узнав трагическую весть, художник её переименовал. Причём в роли смерти изображён сам Шиле (и да, в немецком смерть — der Tod — мужского рода).

Шиле был экспрессионистом, учеником Густава Климта. В его судьбе тоже хватало и Эроса, и Танатоса. Правда, критики ворчат, что характер протагониста в фильме почти не раскрывается. Зато личная и творческая жизнь — вполне.

Кинокартину хвалят за актёрскую игру, увлекательность, откровенность. Она и фестивальные награды успела насобирать — в Австрии и Германии. Однако неподготовленного зрителя может оттолкнуть: на «Томатах» на основании оценок аудитории набралось лишь 43%.