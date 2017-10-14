Hunt: Showdown — трейлер раннего доступа и дневник разработчиков

Скоро Hunt: Showdown отправится в ранний доступ в Steam, где новая сетевая игра от Crytek пробудет около года. В связи с этим авторы выпустили новый трейлер и небольшой дневник разработчиков.

Hunt: Showdown — перезапуск проекта HUNT: Horrors of the Gilded Age, находившегося в разработке с 2014 года, но в итоге ставшего жертвой сокращений в Crytek. Если раньше авторы собирались сделать этакий аналог Left 4 Dead с видом от третьего лица, то теперь перед нами своеобразный FPS, где две команды по два человека сражаются за право снимать шкуры с населяющих игровые локации монстров. Занятная идея, которая, судя по популярности PlayerUnknown's Battlegrounds, вполне может прийтись публике по вкусу.

Трейлер:

Дневник разработчиков: