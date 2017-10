South Park: The Fractured but Whole — детали сезонного пропуска

Пришла пора поговорить о сезонном пропуске к ещё одной крупной и ожидаемой игре — South Park: The Fractured but Whole. Вы же не забыли, что хотя South Park: The Stick of Truth умудрилась выбиться из схемы выпуска DLC, ставшей традиционной уже тогда, её наследницу не миновали ни бонусы предзаказа, ни разнообразные издания, ни попытки досрочно продать публике кучу DLC? Спасибо хоть, лутбоксов в ней вроде бы не ожидается.

Тем не менее. Что получат обладатели сезонного пропуска к South Park: The Fractured but Whole? Для начала — набор облегчающих прохождение бонусов и костюмов из первой части игры. Называется он «Реликвии Зарона» и станет доступен одновременно с релизом 17 октября. Неделю спустя, 24 октября, владельцы Season Pass получат DLC «Полотенчик: твой игровой кореш» — то самое, что полагается за предзаказ игры и даёт вам сыплющего подсказками помощника.

Но это всё так, цветочки. Реальные три дополнения выйдут позже, и вот они-то, в теории, и должны оправдать покупку сезонного пропуска: