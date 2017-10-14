 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Мортен Тильдум снимет телеэкранизацию «Чёрного викинга» Отчёт об «ИгроМире» / Comic Con Russia 2017. Часть 1 Рецензия и отзывы на игру Marvel vs. Capcom: Infinite Мигель Сапочник вернётся в «Игру престолов» Ложка дёгтя: Dishonored, часть 1
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

South Park: The Fractured but Whole — детали сезонного пропуска

Пришла пора поговорить о сезонном пропуске к ещё одной крупной и ожидаемой игре — South Park: The Fractured but Whole. Вы же не забыли, что хотя South Park: The Stick of Truth умудрилась выбиться из схемы выпуска DLC, ставшей традиционной уже тогда, её наследницу не миновали ни бонусы предзаказа, ни разнообразные издания, ни попытки досрочно продать публике кучу DLC? Спасибо хоть, лутбоксов в ней вроде бы не ожидается.

Тем не менее. Что получат обладатели сезонного пропуска к South Park: The Fractured but Whole? Для начала — набор облегчающих прохождение бонусов и костюмов из первой части игры. Называется он «Реликвии Зарона» и станет доступен одновременно с релизом 17 октября. Неделю спустя, 24 октября, владельцы Season Pass получат DLC «Полотенчик: твой игровой кореш» — то самое, что полагается за предзаказ игры и даёт вам сыплющего подсказками помощника.

Но это всё так, цветочки. Реальные три дополнения выйдут позже, и вот они-то, в теории, и должны оправдать покупку сезонного пропуска:

  • «Голодек страха»: игрокам предстоит самое серьёзное боевое испытание «колоды опасностей» доктора Тимоти. Также они смогут разблокировать эксклюзивные костюмы и артефакты. «Голодек страха» поступит в продажу в декабре 2017 года.

  • «От заката до Каса-Бонита»: новая история, в которой игрокам вместе с Енотом и Мистерионом предстоит одолеть нечистую силу в парке Каса-Бонита. Дополнение поступит в продажу в 2018 году.

  • «Добавить хруста»: серия сюжетных заданий и новый супергеройский класс. Дополнение поступит в продажу в 2018 году.

Цитата из пресс-релиза
3
Кадры из игры South Park: The Fractured but Whole
+ Обсудить
Темы
 
South Park: The Fractured but Whole (PC, PlayStation 4, Xbox One)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Подробности об игре South Park: The Fractured but Whole
 
Уровень сложности в South Park: The Fractured But Whole зависит от цвета кожи героя
 
Системные требования South Park: The Fractured But Whole

Тоже интересно

 
Кино Первый отрывок из фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Кино Режиссёр Кристофер Нолан рассказывает всё, что надо знать про «Дюнкерк»
 
Кино «Люди Икс: Новые мутанты» — тизер
 
Кино Трейлер фильма «Грязный дедушка»
 
Кино Военное кино «Звёздные войны: Изгой» и его дата выхода
 
Кино Ваше расписание «Аватаров» до 2023 года
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика