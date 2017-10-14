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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Василиск: Манускрипты ниндзя клана Ока» — авторский состав и сэйю

Официальный сайт телеэкранизации романа Масаки Ямады «Василиск: Манускрипты ниндзя клана Ока» (Basilisk - Ōka Ninpō-chō) — сиквела романа Футаро Ямады «Василиск» — объявил, что сериал стартует в январе следующего года, а также опубликовал его авторский состав и список сэйю.

Авторы
Режиссёр Дзюндзи Нищимура «Настоящие слёзы», «Удар ВиВид!»
Сценарист Щинсуке Онищи эпизоды «Темнее чёрного: Чёрного контрактора», «Бури потерь: Истребления цивилизации»
Дизайнер персонажей Такао Маки «Смех под облаками»
Второй дизайнер персонажей Казухиса Косуге
Композитор Го Сакабе «Свидание на жизнь», «Хроники клуба бездельников»
Студия Seven Arcs

Сэйю
Хачиро Кога Тасуку Хатанака Ущио Аоцуки в «Ущио и Торе», Денки Каминари в «Моей геройской академии»
Хибики Ига Инори Минасе Рем в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире», Гестия в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?»
Казума Кусанаги Такуя Киримото Масамуне Кидо в «Мировом импульсе», Такещи Щиндзё в «Дитя Хаоса»
Касо Химондзи Рю Ямагучи Кюдзю Амагири в «Демоне сакуры»
Гейин Щичито Чо
Тендзин Юса Щёхэй То
Кареха Щёгё Косуке Сакаки
Хоэцу Цута Чафурин Дзюзо Мегуре в «Детективе Конане», Такечи Хенпейта в «Гинтаме»
Ицума Ироотороэ Юдзи Мураи
Щугетсу Суйрен Тоору Сакурай Ичиро Комаба в «Серебряной ложке», Тонбокири в «Дикой пляске мечей»
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Василиск: Манускрипты ниндзя клана Ока (Ōka Ninpōchō Basilisk Shinsh)
 13 августа«Василиск: Манускрипты ниндзя клана Ока» — анонс
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