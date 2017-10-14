«Василиск: Манускрипты ниндзя клана Ока» — авторский состав и сэйю

Официальный сайт телеэкранизации романа Масаки Ямады «Василиск: Манускрипты ниндзя клана Ока» (Basilisk - Ōka Ninpō-chō) — сиквела романа Футаро Ямады «Василиск» — объявил, что сериал стартует в январе следующего года, а также опубликовал его авторский состав и список сэйю.
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Авторы
|Режиссёр
|Дзюндзи Нищимура
|«Настоящие слёзы», «Удар ВиВид!»
|Сценарист
|Щинсуке Онищи
|эпизоды «Темнее чёрного: Чёрного контрактора», «Бури потерь: Истребления цивилизации»
|Дизайнер персонажей
|Такао Маки
|«Смех под облаками»
|Второй дизайнер персонажей
|Казухиса Косуге
|Композитор
|Го Сакабе
|«Свидание на жизнь», «Хроники клуба бездельников»
|Студия
|Seven Arcs
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Сэйю
|Хачиро Кога
|Тасуку Хатанака
|Ущио Аоцуки в «Ущио и Торе», Денки Каминари в «Моей геройской академии»
|Хибики Ига
|Инори Минасе
|Рем в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире», Гестия в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?»
|Казума Кусанаги
|Такуя Киримото
|Масамуне Кидо в «Мировом импульсе», Такещи Щиндзё в «Дитя Хаоса»
|Касо Химондзи
|Рю Ямагучи
|Кюдзю Амагири в «Демоне сакуры»
|Гейин Щичито
|Чо
|Тендзин Юса
|Щёхэй То
|Кареха Щёгё
|Косуке Сакаки
|Хоэцу Цута
|Чафурин
|Дзюзо Мегуре в «Детективе Конане», Такечи Хенпейта в «Гинтаме»
|Ицума Ироотороэ
|Юдзи Мураи
|Щугетсу Суйрен
|Тоору Сакурай
|Ичиро Комаба в «Серебряной ложке», Тонбокири в «Дикой пляске мечей»