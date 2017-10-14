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Авторы League of Legends из Riot Games возвращаются к разработке игр

Студия Riot Games делает новую игру! Обычно мы не удостоили бы подобный лишённый хоть каких-то деталей анонс даже взглядом, но Riot Games — особый случай. Эта основанная в 2006 году инди-студия за всю историю своего существования выпустила лишь одну крупную игру, даром что сейчас там работает более 2500 человек, а ежегодная прибыль измеряется миллиардами. Причина? Её единственной игрой стала MOBA под названием League of Legends — одно из самых прибыльных условно-бесплатных произведений последних лет.

Какой именно игрой Брэндон Бек и Марк Мерилл (основатели компании Riot Games) займутся теперь — неизвестно. Но она точно будет нацелена на киберспорт — куда же без него? Что до управленческих обязанностей, то руководить разросшейся махиной под названием Riot Games посадили трёх других ветеранов студии: Дилана Джадэйжа в должности финансового директора, Скотта Гелба в должности технического директора и Николо Лорена в должности президента. Кому-нибудь эти имена наверняка что-то скажут.

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Темы
 
League of Legends (PC)
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