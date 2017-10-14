The Good Life ещё вернётся

Сутки с небольшим назад мы написали о неумолимо надвигавшемся и практически неизбежном провале краудфандинга игры The Good Life на сайте Fig. Теперь, когда провал свершился (даром что за остававшиеся 16 часов фанаты добавили к сборам ещё 160 тысяч), можно поговорить о будущем проекта. А оно у него всё-таки есть.

В открытом письме публике SWERY (дизайнер игры и автор Deadly Premonition с D4: Dark Dreams Don’t Die) сообщил, что ближе к концу года он и его команда предпримут вторую попытку сбора средств на разработку. На сей раз через Kickstarter. Во время второго захода они будут просить о меньшей сумме, так как часть средств предоставят сторонние инвесторы, а также постараются куда подробнее и понятнее рассказать о том, что именно будет представлять собой The Good Life и как она будет играться.