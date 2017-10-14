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BioWare потеряла одного из авторов Dragon Age

Студия BioWare потеряла ещё одного ветерана: на днях её покинул сценарист и дизайнер Майк Лэйдлоу (не путать с Марком Лэйдлоу — бывшим сценаристом Valve Software).

Майк Лэйдлоу присоединился к команде во время разработки Jade Empire, став одним из главных сценаристов игры. Далее он поднялся до поста одного из главных дизайнеров Dragon Age: Origins, а потом возглавил разработку Dragon Age II и Dragon Age: Inquisition. И кто знает, как уход такого важного товарища отразится на явно идущей разработке Dragon Age IV (которую, если верить анонимному доносу с 4chan, называют Dragon Age: Retribition).

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Темы
 
Dragon Age: Origins (PlayStation 3, Xbox 360, PC) Dragon Age II (PlayStation 3, Xbox 360, PC) Dragon Age: Inquisition (PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC)
 23 октября 2015 годаРецензия на дополнения к игре Dragon Age: Inquisition 23 маяПодтверждена разработка Dragon Age 4
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