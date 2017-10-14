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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Индиа Айсли сыграет главную роль в многосерийной драме Пэтти Дженкинс на TNT

Шестисерийная драма «Однажды она потемнеет» от Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина») и кабельного канала TNT сформировала основной актёрский состав. Компанию на съёмочной площадке изначально записавшемуся в проект Крису Пайну составит Индиа Айсли (фильмы «Другой мир 4: Пробуждение», «Проклятие Спящей красавицы»), которой досталась главная женская роль.

Мини-сериал по автобиографии Фауны Ходел расскажет трагическую историю её жизни. Мать отделалась от дочери, едва та родилась, оставив новорождённую на попечении темнокожей уборщицы казино. Пытаясь разузнать о своём прошлом, юная Фауна (Индиа Айсли) выходит на след известного голливудского гинеколога Джорджа Ходела, предположительно причастного к зверской расправе над актрисой Элизабет Шорт. Крис Пайн предстанет в образе ветерана-репортёра Джея Синглтери, чья история о Ходеле поставила крест на его репутации и карьере журналиста.

Наряду с Пайном и Айсли в драме снимаются Джефферсон Мэйс («Американцы»), Юл Васкес («Миднайт, Техас»), Джастин Корнуэлл («Тренировочный день»), Дилан Смит, Джей Полсон («Безумцы») и Голден Брукс («Шоу Бланта»).

Сценарий написал Сэм Шеридан («Спецназ»). Пэтти Дженкинс режиссирует первый и второй эпизоды. Исполнительными продюсерами проекта наравне с Дженкинс и Пайном выступает Майкл Шугар («13 причин почему»). Производством руководит Studio T. Съёмки начнутся в ноябре в Лос-Анджелесе.

11 Обсудить
Темы
 
Однажды она потемнеет
 
Джиердан
Лучший комментарий
+24

На всякий случай - ей 25, можно. Хотя выглядит на 16.
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