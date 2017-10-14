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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Amazon закрыл многосерийный проект Дэвида О. Расселла до начала съёмок

Больше года назад — в прошлом августе — многократный оскаровский номинант Дэвид О. Расселл («Мой парень — псих», «Афера по-американски») объявил о планах срежиссировать по собственному сценарию многосерийную драму с Робертом Де Ниро и Джулианной Мур в главных ролях. В ноябре того же года счастливым обладателем проекта стал потоковый сервис Amazon… на днях от него отказавшийся. Причина? Производством сериала занималась студия The Weinstein Company.

А ведь уже были одобрены съёмки двух 8-серийных сезонов гангстерской драмы, на которые выделили 160 млн долларов. Продюсировать сериал должны были Меган Эллисон («Самый пьяный округ в мире»), Александра Милчэн («Волк с Уолл-Стрит») и Скотт Ламберт («Джейн берёт ружьё»).

Amazon и сам пострадал от разразившегося в Голливуде скандала и нарастающей лавины признаний и обвинений в сексуальных домогательствах всех и вся. Позавчера глава Amazon Studios Рой Прайс был уволен со своего поста, после того как продюсер «Человека в высоком замке» Иза Дик Хакетт заявила о домогательствах с его стороны. По её словам, инцидент произошёл в позапрошлом году.

Работа над другим проектом Amazon, в котором принимала участие продюсерская компания Вайнштейна, будет продолжена без участия студии. Речь идёт о «Романовых» Мэттью Вайнера.

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