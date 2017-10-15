Триллер Мэг Гардинер о серийном убийце станет сериалом на CBS

Телеканал CBS запустил в разработку сериал по недавно опубликованному роману Мэг Гардинер UNSUB, права на экранизацию которого приобрёл в апреле. Этой книгой писательница и лауреат премии Эдгара По начала новую серию, в которой главной героиней стала детектив Кэтрин Хендрикс, а сюжеты основаны на громких делах реальных маньяков.

Вдохновлённый до сих пор не раскрытым делом Зодиака — серийного убийцы, орудовавшего в Сан-Франциско в конце 1960-х годов, многосерийный триллер расскажет о детективе нью-йоркской полиции, отец которой (тоже сыщик) положил свою жизнь на поимку маньяка, но так и не преуспел. Когда преступник возвращается на кровавую дорожку, девушка принимает эстафету и теперь сама противостоит монстру.

Сценарий пилотного эпизода пишет Лиз Фридман — создатель процедурала «Ложное обвинение», а также сценарист сериалов «Джессика Джонс» и «Оранжевый — хит сезона». Исполнительными продюсерами выступают Карл Беверли и Сара Тимберман, ответственные за драмы «Элементарно» и «Правосудие». Производство контролирует CBS Television Studios.