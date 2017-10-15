Новости кино — лучшее за неделю

«Звёздные войны: Последние джедаи» — трейлер и постер — новый эпизод космической саги обещает быть ярким и насыщенным.
«Лига справедливости» — финальный трейлер — картинка сильно преобразилась, из синей в бордовую.
«Люди Икс: Новые мутанты» — тизер — Икс-ужастик с Икс-детишками.
Как, по мнению Майкла Фассбендера, нужно исправлять «Кредо убийцы» — крепкий задний ум продюсера и исполнителя главной роли.
Картину «Сделано в Америке» не покажут в кинотеатрах «Синема Парка» и «Формулы кино» — когда встретились две жадности.
Сильвестр Сталлоне стал режиссёром «Крида 2» — Рокки возвращается к режиссуре.
Sony Pictures зачем-то экранизирует популярную настольную игру — до сих пор не понятно, зачем.
Люк Бессон променял Люсю на Аню — новый экшен-триллер со скромным бюджетом.
Не вписывающаяся в сюжет драмы Галь Гадот — когда по сюжету вокруг одни нацисты, что делать Чудо-женщине?
«Талисман» Стивена Кинга отправляется на большие экраны — мода на Кинга усиливается.
Студия Disney отказалась от анимационного гигантизма — к некоторым идеям просто не лежит душа.
У «Битлджуса 2» появился ещё один сценарист — то, что мертво, умереть не может.