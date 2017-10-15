Новые сериалы 16–22 октября

В ближайшие семь дней любителей сериалов ждёт передышка — на неделе всего три премьеры. На малые экраны выходят мистический триллер «Суеверие» от кабельного канала Syfy, историческая драма «Порох» от телеканала BBC One и чёрная комедия «Лаудермилк» от кабельного канала Audience.
Понедельник, 16 октября
боевик, научная фантастика
В ролях Эрик Маккормак, Джаред Абрахамсон, Маккензи Портер, Неста Купер, Патрик Гилмор, Рейли Долмэн
Создатель Брэд Райт
Действие разворачивается в далёком будущем, где человечеству грозит полное вымирание. Последние представители цивилизации изобрели механизм переноса своего сознания в разум жителей XXI века и намерены воспользоваться им, чтобы спасти людской род от грядущей катастрофы.
Вторник, 17 октября
комедия
В ролях Вив Ликок, Джеки Флинн, Тимоти Веббер, Брендан Макнамара, Лаура Меннелл, Аня Савчич
Создатель Питер Фаррелли
Главный герой Лаудермилк — алкоголик в завязке с манией раздавать всем свои «бесценные» советы и крайне негативным отношением к жизни. У него настоящий дар безо всяких угрызений совести портить жизнь окружающим. Этот выдающийся мизантроп всех вокруг считает врагами и успешно справляется лишь с одной задачей — держаться подальше от алкоголя.
Среда, 18 октября
драма, боевик, приключения, исторический
В ролях Джейсон Момоа, Алан Армстронг, Лэндон Либуарон, Зои Бойл, Аллан Хоуко, Джессика Маттен
Создатель Роб Блэки, Питер Блэки
Первый оригинальный сериал канала Discovery Canada расскажет о кровавой борьбе за богатство и власть в торговле пушниной на просторах Северной Америки в XVIII веке. Бизнес приходится вести в очень сложных условиях жестокого противостояния коренных племён и понаехавших на континент европейцев.
ужасы, мистика
В ролях Фиона Шоу, Луиза Д'Оливейра, Натали Браун, Пол Шнайдер, Шон Бенсон
Создатель Ник Антоска
Второй сезон антологии ужасов завершится шестой серией под названием The Hollow Girl. Кабельный канал Syfy пока не решил, стоит ли продлевать сериал.
Пятница, 20 октября
драма, мистика, триллер
В ролях Марио Ван ПиблзБрэд Джеймс, Робинн Ли, Деметрия Маккинни, Чейз Стивен Андерсон, Буш Эрл Браун, Эшли Бернетт
В центре истории — семья Мозли из городка в предместьях Нового Орлеана, владеющая единственным в округе домом для проведения гражданских панихид. Вдобавок члены семейства являются хранителями истории этих мест и всех тёмных секретов его обитателей. Городок славится обилием домов с привидениями, кладбищ, чудаков всех мастей и богат на паранормальные явления и всякие ужасы, многие из которых связаны с орудовавшим там в незапамятные времена безжалостным злодеем.
комедия
В ролях Коллин Боллинджер, Анджела Кинси, Эрик Стоклин, Стив Литтл
Создатель Коллин Боллинджер, Крис Боллинджер
История повседневной жизни эксцентричной семьи Миранды Сингс — совершенно бездарной вокалистки и восходящей интернет-звезды.
комедия
В ролях Крэйг Робертс, Дженнифер Грей, Эннис Эсмер, Гейдж Голайтли, Оливер Купер, Джош Мейерс
Создатель Джо Ганджеми, Грегори Джейкобс
Дэвид Майерс — обычный студент колледжа, который на летние каникулы устраивается подработать в загородный теннисный клуб «Красные дубы» в Нью-Джерси. Там у Дэвида заводится масса различных знакомств, среди которых как работники клуба, так и его состоятельные клиенты.
Суббота, 21 октября
драма, исторический
В ролях Кит Харингтон, Лив Тайлер, Марк Гэтисс, Питер Муллан, Марк Бёрнс, Мартин Линдли
Создатель Ронан Беннетт, Дэниел Уэст
1605 год, группа английских католиков попыталась взорвать Палату Лордов и убить короля Якова I, поддерживавшего протестантов. Однако их план раскрыли — заговорщика по имени Гай Фокс, который должен был зажечь фитиль, поймали на горячем. С тех пор британцы каждый год отмечают ночь, названную в честь незадачливого подрывника, сжигая его чучело и запуская фейерверки.
Воскресенье, 22 октября
комедия
В ролях Ник Нолти, Шэд Эдейр, Брайан Барела, Дэвид Манзанарес, Джастин Робертс, Антон Тони
Создатель Джошуа Майкл Штерн
История о бывшем президенте США. Спустя двадцать лет после того, как он отбыл свой срок на высшем посту, протагонист осознаёт, что его политика нанесла громадный ущерб государству и последствия его деяний будут отражаться на судьбе страны ещё годы и годы. Придя к столь скорбному заключению, бывший президент подобно легендарному Дон Кихоту отправляется воевать с ветряными мельницами своих прежних решений в надежде всё исправить.
боевик, драма, триллер
В ролях Эндрю Линкольн, Джон Бернтал, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден, Джеффри Деманн, Стивен Ён
Создатель Роберт Киркман, Фрэнк Дарабонт
После того как на Землю обрушилась масштабная зомби-эпидемия, шерифу Рику Грайму вместе с домочадцами и группой выживших пришлось отправиться на поиски места, где бы им не угрожало столкновение с бродячими мертвецами. Главный герой делает всё для того, чтобы спасти своих родных, но оказывается, что для этого мало найти территорию, свободную от зомби, поскольку всепоглощающий страх спасшихся от эпидемии людей и вызванная им жестокость намного опаснее.