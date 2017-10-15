Новые сериалы 16–22 октября

Сезон 8

AMC

После того как на Землю обрушилась масштабная зомби-эпидемия, шерифу Рику Грайму вместе с домочадцами и группой выживших пришлось отправиться на поиски места, где бы им не угрожало столкновение с бродячими мертвецами. Главный герой делает всё для того, чтобы спасти своих родных, но оказывается, что для этого мало найти территорию, свободную от зомби, поскольку всепоглощающий страх спасшихся от эпидемии людей и вызванная им жестокость намного опаснее.